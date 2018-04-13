台股盤中─大立光利空不跌 大盤短線區間整理居多

美股周四大漲作收，台股今 (13) 日以紅盤開出，但包括期貨及大盤指數上漲幅度並不大，股王大立光 (3008-TW) 利空不跌，印刷電路板的華通、觸控雙雄 TPK-KY(3673-TW)、GIS-KY(6456-TW) 等股跌深反彈，成為盤面上強勢指標，法人認為，在線型偏多下，短線以區間整理居多。

美股道瓊工業平均指數周四收高 293.60 點， Nasdaq 指數收高 71.22 點，S&P 500 指數收高 21.80 點，費城半導體指數收高 24.60 點，激勵台股今日以 10975.58 點開出，上漲 20.29 點，一度拉升到 10988.23 點，但也一度下探至 10952.14 點小幅翻黑，盤中呈現小幅震盪。

大立光法說會公布第 1 季稅後純益 40.19 億元，每股純益 29.96 元，首季獲利是 7 季以來新低，毛利率為 8 季來新低點，執行長林恩平指出，4 月及 5 月營收將與 3 月的 31.43 億元差不多；大立光今日盤中震盪，為盤面上重要觀察指標。

除了大立光利空不跌，盤面上的強勢族群還包括跌深反彈的觸控雙雄，印刷電路板由華通的表現最突出，另外，燿華、健鼎也維持紅盤，被動元件則有漲價效應支撐，傳產股以水泥、觀光、運輸、電器電纜、汽車等股較強。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤今日受美股收高激勵開高，早盤漲幅不大，主要是短線上受第 2 季淡季效應的影響，買盤仍有觀望，但因 KD 指標維持強勢，線型偏多，短線以區間整理為主，類股操作上以中小型股票表現較強。

他表示，量能是重要觀察，外資昨日減碼期指多單達 7000 餘口，未來要看是否未平倉多單續減，如果持續減碼，恐不利後續大盤表現。