【華冠投顧】大盤「萬一」有行情 就在低基期！

◆盤勢分析

昨晚的美股受到川普介入? 利亞內戰並且對俄羅斯發出動武宣言的影響，道瓊指數下跌近 1%，不過，全球金融市場大概對於川普的任何言論都已經出現疲態，只有油價出現向上大漲的走勢，其它市場對於戰爭的反應相當無感，但仔細看一下全球股市的指數反應，俄羅斯早已經進入空頭市場，中長線可能跌破金融海嘯低點，再次來到三位數，4 字頭；而歐元區、美股以及亞股大部份都在多頭的大頸線附近整理，而先前筆者先強調的 3/22 缺口應該是回補不了，因為貿易戰只是減緩並沒有不打！

而美股 4 大指數中值得注意的就是與台股相關係數高達 8 成的費半指數的表現，現在的費半指數只能攻不能守，為什麼？因為月、季線已經出現死亡交叉向下的走勢，如果指數仍然持續在現在的位置整理，恐怕得面臨技術面上較大的反壓，同樣的台股也是如此，現在月、季線開始向高檔扣抵，大至上在未來的一週當中都維持在 10900-11000 的區間中，因此台北請加 @ozo5468n 股市如果不攻擊，也會像費半指數一樣面臨下彎的技術性反壓，外資恐怕會加重在台股的調節力道，其中電子權值股將成為外資的提款機，以今天的電子權值三王的表現來看，股王今天的法說會在市場看不出有任何的期待，權王則是貢獻不了權值；而人氣王鴻海也沒有人氣，還被外資退貨賣超，所以要說台股能攻，筆者真的有點懷疑，當然金融跟傳產是可以撐住台股，但以攻擊力道來說，遠遠不如電子強勁，只是股價表現在今天是強過於大盤的，金融在尾盤讓台股跌點收斂；傳產焦點則是在塑化，尤其是油價的上漲將讓二線塑化得到不錯的上漲機會。

另外，市場上還有誰是低基期而且營收表現是有機會獲利？筆者認為營建是個不錯的方向，從漲勢來看遠遠不及大盤，但是從今房屋的移轉棟數回溫以及建照面積的核發狀況來看，房市短線上是值得期待的，從營建股指數來看是有機會出現跌深反彈的走勢，至於能否複制生技股的強勢表態？得看業績公佈之後市場的認同度了！至少抄底股風險相對低，技術操作短線價差應該有機會！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

