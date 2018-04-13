卡森國際(00496-HK)擬投資柬埔寨港口項目

卡森國際(00496-HK)公布，公司與附屬公司層面之關連人士林秋好訂立一項合作框架協議及就若干商業合作機會與AttwoodInvestment Group Co., Ltd.訂立一項火力發電合作協議。訂立合作框架協議擬共同合作於柬埔寨之斯敦豪國際港口和位於柬埔寨西哈努克省磅遜港灣海岸的特別經濟區內進行進一步投資，其已獲批准建設位於柬埔寨西哈努克省之50000噸深水碼頭；及投資特別經濟區內之火力發電項目。

公司之全資附屬公司浙江卡森實業集團亦與林秋好訂立一份意向書，據此，林秋好同意向公司出售一幅位於特別經濟區總地盤面積為80萬平方米之地塊，購買價為每平方米30美元。

Attwood Investment為一間於柬埔寨註冊成立之公司，其主要參與特別經濟區之開發及營運，及於特別經濟區內擁有提供所有公共及商業服務的絕對權利。Attwood Investment由林秋好全資擁有。林秋好為一位柬埔寨企業家，於柬埔寨的基礎設施發展、物業發展、消費品貿易、消閒及酒店行業擁有逾30年之投資經驗。此外，於本公佈日期，林秋好亦間接於公司一間非全資擁有之附屬公司中擁有15%權益。

該特別經濟區位於柬埔寨西哈努克省磅遜港灣海岸，擁有1,000公頃土地，並具備進行農業加工、重工業及作為陸上油氣供應基地的完美條件，從而允許以低成本營運加上港口使用權。經考慮柬埔寨的農業、重工業、礦產及油氣分部之未來演變，公司認為，特別經濟區之未來發展將具有重大發展潛力。因此，董事會認為，結合中國「一帶一路」政策，通過訂立該等合作協議及意向書，於該特別經濟區經營重工業園區及相關配套工業實體從長遠而言將在擴闊集團收入來源方面發揮正面作用，並符合公司及其股東之整體利益。

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