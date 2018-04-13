「賭王」何鴻燊將退任澳博(00880-HK)主席 女兒何超鳳接任

澳博(00880-HK)公布，澳門「賭王」何鴻燊何鴻燊將在今年周年大會退任主席兼執行董事職務，轉任為「榮譽主席」，其女兒何超鳳將接任公司主席兼執行董事。

澳博昨公布，在今年周年大會，執行董事、「二房」女兒何超鳳將出任主席，霍震霆、「四太」梁安琪則獲委任為聯席主席，蘇樹輝為副主席兼行政總裁。與此同時，澳博董事會建議「三太」陳婉珍加入，擔任執行董事。

澳博指，何鴻燊被公認為澳門博彩業的奠基人，讚揚他高瞻遠矚的領導，公司過去十多年取得顯著增長，董事會對其貢獻致以由衷謝意。

現年96歲的何鴻燊去年已從另一上市公司信德(00242-HK)退任主席，交由女兒何超瓊接棒。隨著何鴻燊退出澳博，他將退出所有上市公司，正式交捧予親人。何超鳳經發言人稱，對董事會任命和賦予信任感到任重道遠，會致力帶領管理團隊，為澳博的未來發展爭取理想佳績。

何鴻燊與葉漢、霍英東等於1960年代取得澳門博彩專利權，壟斷當地賭業近40年，被視為澳門「賭王」，也見證澳門賭牌開放，踴升至全球最大博彩市場。

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