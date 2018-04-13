菲國叫停長灘島項目 銀娛(00027-HK)投資計劃添陰霾

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
銀河娛樂(00027-HK)上月底才獲發臨時博彩牌照，可在長灘島建具賭場的生態度假村，惟菲律賓總統杜特爾特本月初宣布「封島」整治當地旅遊業，其發言人昨更稱要停止賭場建設，令銀娛的5億美元(約39億港元)投資計劃添陰霾。銀娛暫未回應事件。 有分析指，目前尚未知菲律賓會否完全剎停計劃，但當地去年博彩總收入折合僅約12億美元(約94億港元)，遠遠不及澳門博彩業規模，銀娛的預算投資也未完全投入，即使計劃被推倒，料對銀娛營運沒大影響。 菲律賓長灘島為近年新興旅遊熱點，惟衍生污染問題，杜特爾特多次批評當地旅遊業不守規則後，月初宣布本月底起「封島」6個月，處理生態問題。其發言人最新對傳媒指，杜特爾特已表明不容許在當地建賭場。 當地博彩監管機構PAGCOR也發聲明，指銀娛和合作夥伴上月從當局獲發臨時博彩牌照，但尚未滿足所有條件和提交所需文件，如土地業權或租約、託管帳戶等。 委新濠前營運總監 強攻日本 銀娛副主席呂耀東上月接受《經濟日報》訪問時稱，投資長灘島是期望建立品牌，讓客人有更多選擇。銀娛計劃在當地建優質環保生態度假村，土地面積超過20公頃，包括有沙灘。 雖然在菲律賓發展遇阻礙，銀娛繼續部署擴展海外。銀娛昨宣布，委任新濠前營運總監陳應達為集團首席營運總監—日本發展，擴大公司在日本的發展團隊，其任命已於本月10日生效。另外，公司提名總裁及首席營運總監萬卓祺加入銀娛董事會。