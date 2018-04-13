首創置業(02868-HK)執行董事「換班」

首創置業(02868-HK)公布，唐軍將退任執行董事，且不會於臨時股東大會上尋求連任；及蘇朝暉及孫少林將退任非執行董事，且不會於臨時股東大會上尋求連任；李松平及蘇健將會退任，他們符合資格並願於臨時股東大會上膺選連任為非執行董事；李曉斌將會退任，他符合資格並願於臨時股東大會上膺選連任為執行董事；李旺、黃翼忠及劉昕將會退任，他們符合資格並願於臨時股東大會上膺選連任為獨立非執行董事鍾北辰、胡衛民、范書斌已獲提名為臨時股東大會上執行董事之候選人；李章及湯亞楠將退任股東代表監事，且不會於臨時股東大會上尋求連任。

鄧文斌及穆志濱已獲提名為臨時股東大會上股東代表監事之候選人；及蔣和斌先生已獲職工代表大會選為下届監事會成員。

獲提名重選及委任的董事及股東代表監事需獲得股東於臨時股東大會上批准其推選或重選。新任董事及監事的任期將為期三年，擬於今年4月27日(即建議召開臨時股東大會日期）開始，並於2021年4月26日屆滿。

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