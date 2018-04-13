WTO：貿易摩擦升級可能影響全球貿易增長預期

摘要：世貿組織報告認為中國的經濟結構改革利多全球貿易，將今年全球貿易額預期增長率由 3.2% 上調至 4.4%，但其中未考慮近期部分成員間的貿易摩擦。其認為，貿易限制措施等因素可能顯著拉低貿易額增長。

世界貿易組織 12 日發布報告，預計今年全球貿易額增長率將達到 4.4%，但部分經濟體間貿易摩擦可能升級，將增加貿易前景的不確定性。同時，報告肯定了中國改革對全球貿易的積極影響。

世貿組織當天發布《全球貿易數據與展望》報告，將今年全球貿易額增長預期由此前的 3.2% 大幅上調至 4.4%，並預計 2019 年全球貿易增速為 4.0%。

世貿組織同時表示，這一預測是基於過去幾個月全球經濟的強勁表現和對今年全球經濟增速的樂觀預期，並未將近期部分成員間貿易摩擦可能升級納入考慮。

世貿組織預計，今年的全球貿易額增長區間將在 3.1% 到 5.5% 之間。不過，貿易限制措施等因素可能顯著拉低貿易額增長。

世貿組織認為，有跡象顯示不斷升級的貿易衝突可能正在影響商業信心和投資決策。世貿組織總幹事阿澤維多在當天的新聞發布會上表示，主要經濟體間貿易關係破裂將會使全球經濟偏離過去幾年的復甦軌道，威脅經濟增長和就業形勢。

報告顯示，除貿易限制措施外，各經濟體採取的貨幣政策等也可能影響未來貿易走向。世貿組織預測，部分央行加快貨幣緊縮節奏可能引發匯率波動，對貿易造成不利影響，地緣衝突加劇也可能減緩貿易流動。

此外，報告提出，中國的經濟結構改革利多全球貿易。世貿組織預測，中國經濟從主要依靠投資向消費轉型，從長期來看有益於更強勁的可持續經濟增長，並將支持貿易增長。

報告顯示，受全球各地區尤其是亞洲地區進口需求增長影響，2017 年全球貿易增長 4.7%，為 2011 年以來最大增幅。

世貿組織預測，發展中經濟體有望在 2018 年保持更強勁增長，出口和進口分別實現 5.4% 和 4.8% 的增速。同期，發達經濟體出口和進口增速將分別達到 3.8% 和 4.1%。

『新聞來源／華爾街見聞』