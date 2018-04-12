老虎證券為無牌券商 卻以低手續費賣股 金管會已移送法辦

標榜華人地區最大的美港股券商「老虎證券」(Tiger Brokers) 以低手續費來台灣搶客，但卻未向金管會申請，屬於非法招攬，近期傳出投資糾紛，對此，金管會今 (12) 日表示，老虎證券沒有申請執照，是「無牌券商」，涉嫌違反證交法，日前收集到證據後，已將其移送法辦。

目前投資人想投資國外股票，大多需要透過券商複委託方式交易，但國外有許多主打網路就能買賣各國股票的網路券商或資產管理公司等，打著手續費比複委託便宜好幾倍，來台搶客賣股，例如無照營業的老虎證券。

老虎證券標榜是華人地區最大的美港股券商，現在香港、澳門以及中國很紅，目前已進軍台灣市場，民眾用手機下載 APP 交易軟體，就可投資港股、A 股、美股，強調便捷的開戶流程、超低的手續費及中文介面的交易軟體。

老虎證券由於是網路券商，省掉實體營業據點的成本，並將省掉的成本用低廉交易手續費回饋給客戶，同時大幅簡化開戶流程，僅 3 分鐘就能創建交易帳戶，交易費每股只要 0.01 美元，憑藉著此誘因，老虎證券大舉拓展台灣客源。

金管會表示，經查老虎證券未取得金管會核發的許可證照，依法不得在中華民國境內經營證券業務，非經金管會許可經營證券業務的證券商，涉及在臺招攬我國客戶至國外開戶並買賣外國有價證券，將構成違反證券交易法第 44 條第 1 項非法經營證券業務之情事，依同法第 175 條第 1 項規定，得處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 180 萬元以下罰金。

至於可否強制讓老虎證券 App 下架？金管會表示，因為老虎證券的 App 設在海外，無法讓其下架，只能提醒投資人不要透過非法網路平台做證券交易。

金管會建議投資人拒絕未經核准於台灣境內提供證券商業務的老虎證券提供的服務，並且提醒投資人，如要從事外國有價證券投資，應透過合法的金融機構進行投資交易，以確保自身投資權益，避免發生交易糾紛時，無法獲得保障。