仁寶攻毛小孩商機 淨利率上看3成 陳瑞聰看好未來成長性

仁寶 (2324-TW) 投資 2 億元跨足動物醫療領域，鎖定毛小孩商機，旗下 100% 子公司宇核生醫負責管理營運的核心動物醫院高階影像診斷中心今 (12) 日正式開幕，仁寶總經理暨宇核董事長陳瑞聰強調，由於動物高階影像診斷淨利率可達 2-3 成以上，預期未來成長速度將會很快。

仁寶布局寵物醫療市場，旗下宇核生醫、結合董事長許勝雄、總經理陳瑞聰家族投資的瑞寶生醫，合資設立瑞核，共同搶進動物醫療市場，宇核負責核心動物醫院高階影像診斷中心的設備租賃、營運管理及行銷，瑞核則是針對動物防疫幹細胞等進行研發。

陳瑞聰指出，核心動物醫院以人醫等級的醫療設備提供毛小孩最佳影像診斷服務，同時結合仁寶開發目前正積極導入的電子病歷系統，未來將有助於醫療大數據分析，協助獸醫後續更精準的治療評估。

陳瑞聰強調，人命關天，動物的命更重要，因為現在很多的老人家都是由毛小孩在陪伴，核心動物醫院定位在後送，與全國的動物醫院合作，他表示，考量共同將市場做好、做大，仁寶並不考慮自設動物醫院，以免限縮核心影像診斷中心的市場空間。

仁寶資深副總魏秋瑞指出，有關核心動物醫院及整體動物醫療相關的整體投資金額約 2 億元，由於醫療投資的回收期長，目前才剛開業，還無法預估後續的營業規模及回收期，但是高階影像的市場需求非常高，未來前景看好。

陳瑞聰則是表示，仁寶跨足動物醫療領域，營收規模較仁寶去年 8800 億元營收來看，占比仍很小，因此目前著眼不在營收而是未來發展，由於預估淨利率約可達 2-3 成以上，所以進軍這個產業要看的是獲利，預期未來成長會很快。

仁寶表示，核心動物醫院開幕，將提供地區動物醫院磁振造影 (MRI)、電腦斷層正子造影 (PET/CT) 等服務，且與屏東科技大學產學合作，提供高階影像專業判讀。