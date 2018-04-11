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三大法人買超8億元 外資連賣鴻海12天創今年次長

三大法人買超8億元，外資連賣鴻海12天創今年次長。(鉅亨網資料照)
三大法人買超8億元，外資連賣鴻海12天創今年次長。(鉅亨網資料照)

台股今 (11) 日上漲 46.84 點，以 10974.02 點作收，成功站上月線，三大法人部分，外資及陸資賣超 8.3 億元，外資自營商買超 1.11 億元，投信買超 0.87 億元，自營商自行買超 12.32 億元，自營商避險買超 3.53 億元，合計買超 8.42 億元。個股方面，外資再砍鴻海及台積電，其中鴻海遭連 12 賣，創今年次長。

期貨部分，三大法人則是呈現對作，外資續減碼多單 1347 口，淨部位多單來到 48604 口；投信回補空單 839 口，淨部位空單跌破 3 萬口，來到 29386 口；自營商回補空單 2529 口，淨部位空單來到 5256 口，合計三大法人加碼多單 2021 口，淨部位多單為 13962 口。

外資今天買盤依然以金融及傳產為主，與昨天共買了 12 檔金控股相比，今天仍買超玉山金、富邦金、中信金、國泰金、開發金、合庫金、台新金、華南金及永豐金，但是買超張數已明顯縮小。

傳產部分，包括遠百、華新、潤泰新、台泥、中石化等也是外資買盤標的，張數都在 2000 張以上。電子股則有聯電、技嘉、微星、中華電、宏碁、聯發科、友達等獲外資青睞。至於股王大立光則連續 2 天獲外資加碼。

至於外資賣壓則以電子權值股為主，包括群創遭賣超 2 萬張，也是連 4 天賣超，鴻海賣超也有 1.2 萬張，連 12 天賣超，台積電賣壓也略較昨天增加，也是連 2 天賣超。其他包括華邦電、晶電、緯創、佳世達、日月光、華通、廣達等，外資賣超張數也在 3000 張以上。

ETF 部分，外資連續 5 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也是連 3 天賣超，而且賣超張數都超過 1 萬張。不過值得注意的是，外資除了在市場賣超台灣 50 反 1，也向投信賣回近 20 萬張，對台灣 50 反 1 的總持股降到 1 月 24 日以來低點。

外資集中市場買超第 1 名為元大滬深 300 正 2，買超張數 15007 張，第 2 名玉山金，買超 9859 張，第 3 名聯電，買超 7890 張，第 4 名元大 S&P 原油正 2，買超 6425 張，第 5 名富邦金，買超 5853 張；第 6 至 10 名分別是遠百，買超 5540 張；中信金，買超 5178 張；富邦 VIX，買超 5120 張；富邦上証正 2，買超 5090 張；技嘉，買超 4733 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超 20243 張，第 2 名鴻海，賣超張數 12696 張，第 3 名新光金，賣超張數 12430 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，賣超 10719 張，第 5 名兆豐金，賣超 5553 張，6 到 10 名依序為，華邦電，賣超 5422 張；元大金，賣超 5162 張；晶電，賣超 4090 張；緯創，賣超 3787 張。

法人表示，外資今天又轉為賣超，儘管金額不大，但是主要標的集中電子權值股，尤其鴻海及台積電都遭賣超，雖然股王大立光連 2 天獲外資買超，但張數有縮小跡象，加上外資對台灣 50 反 1 總持股也降到近 2 個半月來低點，透露出外資不願追高，但也沒太偏空，整體盤勢仍由內資主導，雖然今天順利站上月線，不過能否守穩仍有觀察。

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