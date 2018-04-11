三大法人買超8億元 外資連賣鴻海12天創今年次長

台股今 (11) 日上漲 46.84 點，以 10974.02 點作收，成功站上月線，三大法人部分，外資及陸資賣超 8.3 億元，外資自營商買超 1.11 億元，投信買超 0.87 億元，自營商自行買超 12.32 億元，自營商避險買超 3.53 億元，合計買超 8.42 億元。個股方面，外資再砍鴻海及台積電，其中鴻海遭連 12 賣，創今年次長。

期貨部分，三大法人則是呈現對作，外資續減碼多單 1347 口，淨部位多單來到 48604 口；投信回補空單 839 口，淨部位空單跌破 3 萬口，來到 29386 口；自營商回補空單 2529 口，淨部位空單來到 5256 口，合計三大法人加碼多單 2021 口，淨部位多單為 13962 口。

外資今天買盤依然以金融及傳產為主，與昨天共買了 12 檔金控股相比，今天仍買超玉山金、富邦金、中信金、國泰金、開發金、合庫金、台新金、華南金及永豐金，但是買超張數已明顯縮小。

傳產部分，包括遠百、華新、潤泰新、台泥、中石化等也是外資買盤標的，張數都在 2000 張以上。電子股則有聯電、技嘉、微星、中華電、宏碁、聯發科、友達等獲外資青睞。至於股王大立光則連續 2 天獲外資加碼。

至於外資賣壓則以電子權值股為主，包括群創遭賣超 2 萬張，也是連 4 天賣超，鴻海賣超也有 1.2 萬張，連 12 天賣超，台積電賣壓也略較昨天增加，也是連 2 天賣超。其他包括華邦電、晶電、緯創、佳世達、日月光、華通、廣達等，外資賣超張數也在 3000 張以上。

ETF 部分，外資連續 5 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也是連 3 天賣超，而且賣超張數都超過 1 萬張。不過值得注意的是，外資除了在市場賣超台灣 50 反 1，也向投信賣回近 20 萬張，對台灣 50 反 1 的總持股降到 1 月 24 日以來低點。

外資集中市場買超第 1 名為元大滬深 300 正 2，買超張數 15007 張，第 2 名玉山金，買超 9859 張，第 3 名聯電，買超 7890 張，第 4 名元大 S&P 原油正 2，買超 6425 張，第 5 名富邦金，買超 5853 張；第 6 至 10 名分別是遠百，買超 5540 張；中信金，買超 5178 張；富邦 VIX，買超 5120 張；富邦上証正 2，買超 5090 張；技嘉，買超 4733 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超 20243 張，第 2 名鴻海，賣超張數 12696 張，第 3 名新光金，賣超張數 12430 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，賣超 10719 張，第 5 名兆豐金，賣超 5553 張，6 到 10 名依序為，華邦電，賣超 5422 張；元大金，賣超 5162 張；晶電，賣超 4090 張；緯創，賣超 3787 張。

法人表示，外資今天又轉為賣超，儘管金額不大，但是主要標的集中電子權值股，尤其鴻海及台積電都遭賣超，雖然股王大立光連 2 天獲外資買超，但張數有縮小跡象，加上外資對台灣 50 反 1 總持股也降到近 2 個半月來低點，透露出外資不願追高，但也沒太偏空，整體盤勢仍由內資主導，雖然今天順利站上月線，不過能否守穩仍有觀察。