【永豐期貨】台指選擇權盤後－逢高追價力道減緩 台股量縮力守所有均線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 35 點至 10942 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 13.29 點，電子期轉為逆價差 - 1.22 點，金融期逆價差擴至 - 2.4 點。現貨部分，三大法人賣超 62.25 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4116 口至 9846 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 7032 口至 41572 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4482 口至 10431 口。

週四早盤美股電子盤出現部分反彈，加上韓國股市早盤走高，激勵台股跳高開出後再度突破 11000 點大關卡，然而逢高賣壓出籠，加上日韓股市也同步出現拉回，加權指數迅速收斂漲幅後轉而翻黑，盤面上電子股賣壓較重，台積電跌幅超過 1.2%，而股王大立光反倒於尾盤出現拉抬反漲 2.17%，終場加權指數下跌 18.73 點至 10955.29 點，成交量能 1094.55 億，較前一日縮減 205.63 億。技術面來看，週四日 K 結束連三紅，黑 K 留上下影線力守所有均線之上，MACD 呈黃金交叉且 KD 呈現偏多走向。整體來看，技術面還是有利多方，但逢高追價力道不足的跡象日漸明顯，外資期貨多單減少近 7000 口，賣權留倉口數連三日共增加 5.3 萬口，顯示外資近期的操作較為保守。未來除了持續關注中美貿易戰外，還有美俄在敘利亞的立場對立問題是否更為擴大。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11100 點，賣權未平倉最大量集中在 9800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.62 降至 1.59，結束連三日提升。外資賣權未平倉淨多單 136,328 口，連三日共增加 5.3 萬口，而買權則保持不到 4 萬口的水位，從選擇權來看市場偏多氣氛有降溫跡象。

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