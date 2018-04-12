【華冠投顧】武傑電台:台股持續震盪!個股表現!

◆ 箱型震盪 10

台北股市早盤小漲 + 10 點開出，雖然一度挑戰 11000 點關卡；可惜台積電壓抑指數開高走低，收盤小跌 - 18 點作收，收在 10955 點，成交量 1093 億。

受到中東出現地緣風險，導致今天台股開盤後，量能快速萎縮；今天大盤成交量僅千億出頭。11000 點今日雖然挑戰失敗，但是對於目前台股結構並沒有變化。嚴格來說，今天如果扣掉台積電的跌幅，指數依舊還可以維持小紅作收；顯示目前還是內資主導的萬點行情。所以，延續先前的看法… 下星期就是期貨結算日，整體是有利多方結算，指數『易漲難跌』。因此，樂望看待指數下半周『收復 11000 點』。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是漲跌互見，但近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，台股開盤漲 10 點，最終收盤收跌 18 點，收在 10955 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況有加入武傑 LINE@家族的朋友，武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



武傑關注個股:

1. 華通 (2313):

第二季起美系及中系手機客戶將逐季拉貨，法人建議買進，預估 2018 年 EPS 為 3.7 元。

操作建議： 股價在大跌 - 45% 後，今天開始觸底反彈；消息面雖然傳出第二季營運回溫。但是技術面來看，更像跌深強彈；建議投資朋友可逢高減碼。短線壓力：35 塊。

2. 柏承 (6141):

因手機 HDI、穿戴式耳機、網通等產品出貨攀升，營運漸入佳境，3 月營收 3 億 5369 萬 5000 元，較上月增加 58.03%，較 106 年同月增加 8.84%。

操作建議： 三大法人籌碼追價，股價今天站上 34 塊；但是相對於獲利情況，公司股價並不便宜。建議 35 塊以上可逢高獲利了結。

3. 佳邦 (6284):

凱美公告買入佳邦 11,389 張股票，斥資約 3.51 億元資金，取得佳邦 10.05% 股權，看好佳邦團隊和經營策略，而決定投資，3 月營收 3 億 57 萬 6000 元，較上月增加 19.82%，較 106 年同月增加 13.46%。

操作建議：股價表顯已經超過收購價，追價風險過大，當心獲利賣壓。

4. 威盛 (2388):

3 月營收 3 億 9811 萬 7000 元，較上月增加 41.79%，較 106 年同月減少 19.27%；累計 107 年 1-3 月營收 10 億 3410 萬 3000 元，較 106 年同期減少 2.56%。

操作建議：股價漲幅已大，基本面還是跟不上股價。短線支撐：32 塊。

5. 憾訊 (6150):

3 月營收 13 億 1815 萬 9000 元創新高，較上月增加 140.62%，較 106 年同月增加 503.20%；累計 107 年 1-3 月營收 29 億 9542 萬 6000 元，較 106 年同期增加 527.53%。

操作建議： 比特幣挖礦風潮已經退燒，股價短線恐難有表現；預計股價高檔區間震盪。短線支撐：300 塊。壓力：420。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2313 華通、6141 柏承、6175 立敦、6284 佳邦、3128 昇銳、2208 台船、2231 為升… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1526 日馳、6118 建達、2388 威盛、6150 憾訊、6497 亞獅康、6290 良維、6461 益得、1519 華城、5512 力麒… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估