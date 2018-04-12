領導力調查：X世代影響力最受忽視 卻最關鍵

玩電子遊戲長大、花最多時間在網上購物及社群媒體，並迅速成為商業領袖的主力－如果你認為這是指千禧世代，那就錯了。這群人是 X 世代，也就是一般定義 1965-1981 年出生的世代。

據《CNBC》報導，由 DDI、安永 (EY) 和 The Conference Board 共同發布的 2018 年《全球領導力展望》報告，調查了 54 國及 26 個產業的 2.5 萬多名領導者，發現 X 世代目前占全球領導職務的 51%，平均有 20 年的工作經驗，正準備承擔絕大多數的高管職務。

不過，另一方面，皮尤研究在 2014 年已發現，X 世代是美國最被忽略的「中間順位小孩」，得不到較多的關注，人們的目光往往都放在即將退休的嬰兒潮世代，或是正竄起的千禧世代。在組織朝數位轉型中，X 世代總是一個關鍵但被低估的角色。

研究顯示，人們總是認為千禧世代的數位技術更好，不過 X 世代領導者仍擅於使用科技。超過 54% 的 X 世代及 56% 的千禧世代，表明他們精通數位技術。

尼爾森的研究也支持這點，並發現 X 世代使用社群媒體的時間更多，也比千禧世代花更多時間在手機、電腦及平板等各式裝置上。

X 世代工作量大、晉升慢 (圖表取自 CNBC)

此外，X 世代也能展現常規領導技術，以符合嬰兒潮世代對傳統領導者的要求，更能夠透過團隊合作完成工作。

雖然 X 世代在工作上的影響力和責任在不斷增加，但也最被忽視，升職的速度最慢。調查顯示，X 世代領導者每 5 年平均晉升 1.2 次，明顯低於千禧世代的 1.6 次及嬰兒潮一代的 1.4 次。

同時，X 世代領導者常承擔更沉重的工作量，而相較於千禧世代，他們也是更忠誠及服從團隊的員工。