前FBI局長接受專訪 一場震撼教育正撲向川普總統

前聯邦調查局局長柯米 (James Comey) 接受了 ABC 電視台訪問，節目定於週日晚間 22:00 播出。

一位消息人士告訴 Axios 網站說，在受訪時，這位前 FBI 局長的談話，將會撼動川普總統和他的團隊，對川普的指控，也會更加精采。

該消息人士補充說道，這項訪問中，包含有以往從未透露的訊息，這些訊息讓現場的人大感詫異。

在訪問中，柯米顯然是有問必答。

這項五個小時的專訪係於週一在他位於華盛頓地區的家中所進行。柯米於週二並發表了他的新書「更高的忠誠 (A Higher Loyalty)」。

根據 Politico 公司指出，柯米即將進行一次促銷性媒體巡禮，包括於 4 月 19 日接受 CNN 訪問，同日還將拜訪 MSNBC 電視台，4 月 26 日接受 Fox News 訪問，4 月 30 日則接受 PBS NewsHour 訪問。

一如預期，柯米的新書已登上亞馬遜暢銷排行榜冠軍，預期將會透露川普對科米施壓，要求他至少停止一部份對俄羅斯干預大選與其他相關事件的調查。

此外，根據 MSNBC 取得的一封信件顯示，在川普政府初期，負責主導調查通俄門案件的 FBI 法律總顧問 Dana Boente 已接獲穆勒邀請，出庭作證。