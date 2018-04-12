國際貿易爭端下的投資選擇－美股小型股更受青睞

美股小型股近期表現相對突出，主要是在貿易戰僵局中，對跨國企業較為不利，而小型股受衝擊較小，成為更好的選擇。

據《Market Watch》報導，今年以來，美股羅素 2000 指數上揚 0.8%，主要指數卻呈現下挫，標準普爾 500 指數下跌 0.8%，由 30 支最大型股票所組成的道瓊指數，跌幅更達到 1.7%。

這種走勢和 2017 年截然相反。2017 年美股漲勢集中大型科技股及網路類股，小型股乏人問津，長期表現落後。不過近幾周小型股不僅有所復甦，漲勢更為強勁，波動性也低於大型股。

美股小型股逆轉過去 1 年表現 (圖表取自 Market Watch)

以 Cboe 波動率指數 (VIX) 來看，這個指數使用標準普爾 500 期權，計算未來 30 天波動預期，今年以來已經上漲 80% 以上。同期 Cboe Russell 2000 波動率指數 (RVX)，相對只漲了 33%。通常當股票下跌時，對應的波動性指標往往上揚。

實際上，投資人已經注意到這個趨勢，並重做資產配置。FactSet 數據顯示，過去 1 個月來，美國上市的小型 ETF 獲 18 億美元資金流入，大型股 ETF 則出現 186 億美元流出。

近來衝擊股票的主要是國際局勢變數，小型股獲利主要來自美國，自然受衝擊較小。FactSet 數據顯示，羅素 2000 的企業有 79.4% 營收來自美國，相較之下，標準普爾 500 公司這個比例為 69.7%，道瓊指數的大公司最低，僅 61.7%。