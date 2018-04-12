繳費到75歲62歲罹癌 保費卻只豁免3年！

文●現代保險教育事務基金會 保險消費者服務中心

內湖池小姐遇到的問題

民國 93 年我幫母親投保壽險和醫療險，當時業務員推薦我加買「豁免保險費」附約，他說如果生重病或是殘廢，往後的壽險保費都不用再繳。

我心想每年多一點錢，以後出意外不用擔心保費繳不出來，所以這張保單一直買到現在；前幾年母親罹患癌症，也從那時開始，我們就沒有再繳保費了。但是最近保險公司竟然又寄來保費繳交通知單，為什麼會這樣？

中心顧問協助

池小姐在民國 93 年的時候，以當時 55 歲的母親為要、被保險人投保 A 公司的終身壽險主約，附加終身醫療險、手術險及防癌險附約，皆繳費 20 年期。同時，在業務員的推薦下，池小姐加買重大疾病及 2、3 級殘豁免保費的附約。

池媽媽在 62 歲的時候不幸罹癌，通知 A 公司後順利獲得住院醫療與癌症險的理賠並且豁免保費。但是 4 年後，池小姐收到 A 公司寄來的繳費通知，大感意外。池小姐的理解是，一旦母親確診罹癌（屬於重大疾病），原有的主約及附約，包括壽險、醫療險、防癌險未到期保費都能免繳，前幾年 A 公司也依約不再收取保費，不明白為何 4 年後卻又寄來繳費通知，於是找上基金會求助。

豁免保費附約未必到主約繳費期滿

繳保費是要保人維持保險契約有效的義務，繳費期間可能長達 20 年、30 年，若在期間遭逢意外，不但生計陷入困難，也可能因繳不出保費而使保障中斷。為了避免這類情形，許多保險商品都有「豁免保險費」的功能，一旦被保險人發生約定的保險事故，就能免繳未到期的保費，但保單仍繼續有效。

豁免保費的設計有兩種方式，一種是商品本身就有豁免保費機制，另一種是採用附約方式另外附加。而豁免保險費附約大多以主約的要保人為豁免對象，也就是保障要保人的繳費風險；有不少保單規定主約要保人、被保險人必須是同一人。常見的豁免條件，包含身故、重大疾病、1～6 級殘、特定傷病、重大燒燙傷…… 等，有少數保單是以「喪失工作能力」來評估。

至於保費豁免的期間，主要有兩種，一種是豁免「至主契約繳費期滿」，另一種則是豁免「本附約保險期間」。部分保單規定豁免附約的繳費期間須等同主約，也就是說，投保壽險主約若附加豁免保費附約，兩者的繳費期間須相同，如此一來就能確保主約的繳費期間被完全保障。

A 公司保單條款規定 保費只豁免到 65 歲

至於池小姐向 A 公司加買的這份豁免保費附約，是以池媽媽為被保險人，保單規定若池媽媽罹患心肌梗塞、腦中風、慢性腎衰竭、癌症…… 等 7 項重大疾病，或因傷病致成 2～3 級殘，就能豁免其壽險主約，及醫療險、防癌險附約的其餘保費直到豁免附約期滿。池媽媽在 62 歲罹癌，已符合豁免條件，為何在 4 年後 A 保險公司又要收取保費？

中心顧問細看保單條款發現，原來該豁免附約只保到「65 歲滿期」，而且豁免的期間為「本附約保險期間」。池媽媽 55 歲投保，若豁免保費附約僅保到 65 歲，那麼該附約只有 10 年，若發生約定事故豁免保費也只能豁免到池媽媽 65 歲為止。

但池媽媽的壽險主約是 20 年繳費，要到 75 歲才繳費滿期，如今在 62 歲罹癌，依該張保單條款，壽險、醫療險、手術險的保費只能豁免到池媽媽 65 歲。從 65 歲到 75 歲這 10 年期間的未到期保費，池媽媽仍要繼續繳交才能維持保單有效。

由於並非所有豁免保費附約都規定須與主約繳費期間相同，因此，業務員在為保戶規劃時，應協助留意是否完全覆蓋保障期間，若因保單條款的限制導致保障不完全（如池媽媽的情況），也該向保戶說明清楚，以免事後產生爭議。

來源：《現代保險健康理財》 352 期

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