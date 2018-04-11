台股盤後－「萬一」關頭情怯 電子權值虎頭蛇尾 上漲46點站上月線

台股今 (11) 日早盤雖然有美股大漲外部利多，但指數開盤跳過 11000 點後隨即陷入震盪，主要是因為電子權值股走勢虎頭蛇尾，台積電僅緩漲，鴻海也難過 10 日線反壓，大立光更是開高走低尾盤翻黑，中小型股包括風電、生技及被動元件則是重新吸金，終場上漲 46.84 點，以 10974.02 點作收，成功站上月線，成交值 1288.49 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也是開高震盪，文創、網通、生醫等族群領頭漲，終場上漲 0.88 點，以 154.3 點作收，再度收復 5 日線、10 日線及月線，成交值 385 億元。

台股類股呈現漲多於跌，其中玻陶類股漲幅最高，達 4.4%，油電燃氣、電器電纜、汽車等漲幅也超過 1%，生醫、電子通路、半導體、化學生醫、其他類、化學、紡纖、電機機械、電腦設備、資訊服務、航運、金融、橡膠、水泥、其他電子、鋼鐵、觀光等也均收紅。

至於下跌類股則有造紙、電子零組件、塑膠、貿易百貨、通信網路、光電、建材營造、食品等。

電子三雄今天表現相對溫吞，儘管股王大立光早盤一度有延續昨天強攻的態勢，衝過 3300 元大關，不過賣壓也趁勢湧現，壓抑漲幅逐漸收斂，午盤過後更是由紅翻黑，回測 3200 元。

不過二線光學則是相對強勢，揚明光亮燈漲停，先進光、光燿科、佳凌、聯一光、今國光、華晶科、玉晶光等也均收紅。

台積電昨天公布 3 月營收創歷史新高，但是今天股價卻未強勢表態，雖然收復了 5 日線、10 日線及季線，但卻無法攻上月線。

鴻海 3 月營收也交出符合市場預期的成績，早盤一度收復 5 日線，但 10 日線反壓相對沉重，在賣壓出籠下，尾盤 5 日線得而復失。

風電族群則在昨天回檔一天之後又重新復電，包括上緯投控、台船、中鋼構等均亮燈漲停，永冠 - KY、世紀鋼、大亞、華新、亞力、中興電、東元等漲幅也均超過 1%。

生技股也繼續獲得買盤青睞，包括寶齡富錦、佐登 - KY、和康生、慧智、益得、美時、生華科等均亮燈漲停，全宇生技 - KY、泰博、馬光 - KY、安克、雙美、益安、翔宇、雃博等漲幅也超過 5%。

金融股則是持續成為穩盤族群，包括新光金、中信金、玉山金、國泰金、國票金等均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天基本上仍是由內資主控的盤勢，上市櫃公司共有 40 檔個股漲停，上櫃公司就有 21 檔，顯示內資資金還在市場內，至於電子權值股則是因為外資只守不攻，壓抑了指數無法有效上攻，整體來看，目前台股又重新站回所有均線之上，不過因為 5 日線、10 日線、月線及季線仍呈現糾結，預料短線將由營收創高股引領盤勢。