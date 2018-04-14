〈觀察〉銀彈備足 台被動元件廠準備打大聯盟

被動元件隨著產業景氣持續好轉，整體供需進入賣方市場時代，廠商營運也轉佳，隨著手中銀彈越漸充足，接下來的市況將從單純漲價進入到整併階段，台灣被動元件廠將有機會與日廠在國際市場一爭高下。

被動元件是一個特殊產業，相對半導體業，技術難度不算高，但是卻需要不小的資本投資，不過產品計價又以千顆為單位，因此算是低投資回報率產業。不過，台廠擅長管理，加上現在廠商不像過去毫無節制擴產，產業狀況逐步轉好。

分析近年被動產業，主要領導廠還是日商，儘管韓國廠三星電機一度大舉擴產，產能直追日廠，但是包括村田、太陽誘電、京瓷及 TDK 等日系被動廠，還是位處產業領先群。但是就跟之前面板業一樣，日廠對一般大宗標準化被動產品，因為價格不好，所以紛紛減產，將產能轉向高毛利、高附加價值的利基型產品。

現在台系被動元件廠的整合，並非垂直整合，而是水平整合，也就是不追求產能增加，而是擴大產品線，透過完整的產品線，提升客戶端對供應商的依賴度。

整體來看，被動元件產業雖然小，但是也已經不是過去讓下游客戶呼之即來、揮之即去的小供應商，反觀由於市場需求增加，但是廠商擴產卻有所節制，隨著市場從買方轉為賣方，接下來的產業趨勢，預期將持續整合，不管是併購或策略聯盟，未來台灣被動廠產業地位將更為重要，挑戰日廠地位。