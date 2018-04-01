〈觀察〉鴻海接連併購 夏普+Belkin貫徹8K+5G布局

併購品牌是鴻海 (2317-TW) 近期接連進行的動作，其中規模最大是 2016 年的夏普 (6753-JP)，這 2 年也陸續交出成績單，現在鴻海又透過子公司鴻騰精密 (6088-HK) 併購美國網通廠 Belkin International，其背後的目，就是要搭配夏普，貫徹 8K+5G 布局。

綜觀鴻海的品牌併購動作，基本上符合鴻海董事長郭台銘曾經提出的「前店後廠」概念，希望透過直接與消費者接觸，了解市場的需求，進而改善產品從設計到生產，能夠更加符合市場需求。

其實鴻海這近 10 年當中，最早的品牌布局是 InFocus，也就是大家所暱稱的郭董牌，儘管當時 InFocus 是從美國起家，但是產品研發、設計及製造，幾乎都由鴻海集團旗下的富智康 (2038-HK) 來處理，相較之下，因為品牌知名度還是相對小，因此對於鴻海來說，也沒有太大的成效。

夏普在鴻海入主，由鴻海內部深諳日本的副總裁戴正吳親自進行組織重整後，現在則是不僅是在日本重振雄風，更在中國、台灣及東南亞，都有相當大的發展成果，同時也讓鴻海的製造有了更多的出海口。

現在鴻海又出手併購品牌廠 Belkin International，就鴻海集團布局的角度來看，完全符合郭董說的 8K+5G，從產業角度來看，更是要卡位 5G 發展的關鍵地位，至於何時能見到綜效，也是外界關注的焦點。