東森推三大類自營商品搶進直銷市場 初估年底加盟主衝1萬人

東森國際 (2614-TW) 去年獲利創 40 年來新高，轉投資東森購物持續發展多通路，東森集團策略執行長王令麟宣示，東森今年將積極發展自有品牌商品，並透過社交電商平台發展成全球新連鎖事業，也就是說，以三大類自有品牌商品跨入直銷市場，預計今年可吸引 1 萬名加盟主加入。

東森集團正積極開展自營商品事業，與國內生技大廠共同開發美妝保養品、保健品和食品等，另一方面，電商平台整合集團資源後，開始推展全球新連鎖事業，預計今年達成 1 萬名加盟店主加入的目標。

東森表示，目標今年新連鎖事業營收可達 3 億元，再加上自營商品銷售，成為業績成長的二大強勁動能。

不僅如此，東森年初宣布入股香港草莓網，砸 10.6 億元取得草莓網 76% 股權，藉此快速跨進全球美妝跨境電商市場，未來自營商品事業也可藉此一舉擴大銷售觸角，除了賣進中國市場，事業版圖擴及草莓網出貨約 200 多個國家。

東森進一步說明，全球新連鎖事業是全台同時擁有零售、媒體資源的事業體，以大數據來行銷，透過會員與會員的人際網絡傳播，建立社交電商平台。

東森國際去年表現亮眼、東森購物在營運策略上以多通路發展，去年營收 139 億元，法人預估，在新成長動能挹注下，營收可望成長約 25% 至 175 億元，獲利也可望創高。