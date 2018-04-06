〈觀察〉被動元件漲價潮 下游代工廠及系統廠毛利率恐有壓

國巨 (2327-TW) 4 月重新啟動新一波 MLCC 漲價，甚至連之前沒有漲價的電感廠奇力新 (2456-TW) 也跟進調漲，讓被動元件頓時成為影響終端產品出貨的關鍵零組件，系統廠及代工廠為求順利出貨，勢必得全力顧料，最後恐怕影響毛利率。

去年被動元件接連調漲，MLCC 跟晶片電阻價格上漲，已讓下游廠商陷入缺料困境，規模較小的系統廠及代工廠，為了搶料只能捧著現金向供應商買料，部分廠商更因被動元件上漲，壓抑毛利率較 2016 年下滑，影響之大，僅次新台幣急升帶來的獲利損失。

今年 MLCC 漲價趨勢尚未減緩，反倒是還延燒到晶片電阻跟電感，儘管下游代工廠及系統廠紛紛釋出被動元件漲價已經到頂的消息，但是從供需角度來看，被動元件廠雖有擴產，但是一般規格被動元件，仍不在擴產規劃中，且被動元件廠擴產產品，多應用在車用等特殊市場與規格，換言之，智慧型手機等大宗市場，被動元件廠只要等客戶來報價買料即可，賣方市場型態在短期內仍沒有改變的可能。

從另一個角度來看，目前一般規格被動元件設備，上游廠商交貨期，因為利基型規格設備卡住，所以最快能交貨一般規格設備，至少超過 1 年，也就是說，今年上游設備廠產能全都在生產利基型產品設備，一般規格設備最快要到明 (2019) 年第 1 季才能取得。

因此，在產品順利出貨與維持毛利率的天平兩端，下游代工廠及系統廠選項很明顯，只能選擇讓產品順利出貨為優先，至於能不能向客戶端反映原物料上漲的成本壓力，則要看代工、系統廠與客戶間的關係。