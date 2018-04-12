商務部：敦促美國勿以單邊主義威脅中國 中國勢必堅決反擊

摘要：中國商務部發言人表示，中國對美國可能採取的進一步行動有充分準備，敦促美國勿以單邊主義威脅中國。到目前為止在中美經貿摩擦問題上沒有任何層級的談判，在單方面脅迫下中方不可能做任何談判。

中國商務部今日上午召開例行發布會，新聞發言人高峰表示，中國對美國可能採取的進一步行動有充分準備，敦促美國勿以單邊主義威脅中國，中國勢必堅決反擊。

他表示，到目前為止在中美經貿摩擦問題上沒有任何層級的談判，將對美方聽其言觀其行。他稱，美方行動根本沒表現出談判誠意，在單方面脅迫下中方不可能做任何談判。

他還強調，中國將堅定不移在開放環境下實踐中國製造 2025 戰略，中國的外商投資項目負面清單將在 2018 年上半年完成修訂。

當地時間 4 月 5 日，美國總統川普發布聲明稱，鑒於中國對美國的回擊，他已要求美國貿易代表辦公室考慮，對 1000 億美元的進口中國商品加征關稅是否合適。不過他同時也稱，美國仍然計劃就貿易與中國進行磋商。

不過在對華磋商這一話題上，美國也在傳遞出混亂的信號。在川普上述聲明發布的前一天，白宮首席經濟顧問 Larry Kudlow 對福斯新聞表示，預計未來一段時間美國將與中國達成貿易協議，雙方所面臨的障礙都會被消除。

在昨日的 CNBC 節目上，Kudlow 又表示，中國宣布了大量開放舉措，但雙方的談判也仍有可能在關稅生效後才開始。「接下來將要發生的是，我們會在某個時點談判。關稅可能在那之前就已經生效，也可能沒有，我們不必慌張。」

針對近期的擴大開放舉措，高峰在今日發布會上提到，這是為更高水平對外開放做出的重大決定，與中美貿易摩擦沒有任何關係。中國希望與各國努力，共同構建更高水平的世界經濟體系。

這也與此前央媒的解讀一致，《人民日報》周二刊文稱，對於當今世界，中國一直堅持自己的判斷：經濟全球化是不可逆轉的時代潮流。基於這一判斷，中國這些年開放力度越來越大，具體舉措不斷出台。而這些都完全是在我們一貫政策主張基礎上推出的，都是立足自身發展、按照自己的節奏進行的。

『新聞來源／華爾街見聞』