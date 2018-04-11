〈美中貿易戰〉渣打銀認為是場口水戰 Q2投資聚焦兩大策略

渣打銀今 (11) 日舉行第二季投資展望， 財富管理處負責人傅敏儀表示，美國和中國的經濟互補又互相依賴，雙方合作會更有利益，因此，認為美中貿易很難開戰，僅是一場貿易口水戰，目前正等待停火協議。而面對貿易戰，投資人無須過度恐慌，投資上可採取提高平衡型資產、趁市場修正分批布局等策略。

傅敏儀表示，美國今 (2018) 年 11 月有期中選舉，預期美國總統川普在這季就會把美中貿易相關問題解決，而雖然美中貿易摩擦升溫，但她認為，對於金融投資信心的影響，大於經濟層面的干擾，因此，建議投資可採取兩大策略，包括第一可提高收益型與平衡型資產，保持投資以靜制動；第二藉由金融市場修正時，尋找分批布局的機會。

此外，傅敏儀也預估，美國今年還會升息 2 次，而英國、加拿大、中國大陸已經升息，歐洲 9 月可能結束 QE。

而隨著各國央行升息及通膨溫和上升，反映的是景氣熱絡。傅敏儀表示，在預期美元弱勢的背景下，外匯操作上，看好歐元挑戰 1.28 美元，英鎊則可能挑戰脫歐前的 1.5 美元價位，人民幣今年底前有機會升破 6.2 元，至於日圓第 2 季估在 105 至 110 震盪、全年將在 105 至 115 間震盪。

原物料方面，傅敏儀預估，油價每桶在 55 至 65 美元震盪整理，但上修至 65 至 75 美元的機率正在增加，黃金則預估每盎司在 1300 至 1400 美元區間震盪。