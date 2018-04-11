〈美中貿易戰〉IMF拉加德怒批：保護主義激增 全球化系統恐面臨瓦解

《CNBC》報導，國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週三在香港亞洲全球研究院 (AGI) 發表演說，預警上一代轉變世界的全球化系統恐因保護主義激增，而面臨完全瓦解的風險。

談到多邊貿易秩序協助百萬人脫離貧窮時，拉加德表示，「這規範系統和共享的責任如今卻面臨被拆散的風險。這將是不可原諒的集體政策失敗。」

拉加德的怒火來自對貿易戰與日俱增的恐懼，這是因美國川普總統率先對進口鋼鐵和鋁徵收關稅，爾後招來中國和其他包含歐盟在內的貿易國之報復和譴責。

迄今，中美這兩大經濟體已宣布對彼此關鍵出口產品徵收價值數百億美元的貿易關稅，這樣爭鋒相對的貿易僵局已讓專家指稱，恐會讓經濟成長萎縮並挫傷就業市場。雖然很多措施還沒有真正執行，市場對中美貿易戰相關發展一直相當敏感。

歐洲央行經濟學家警告，全球關稅的變化可能會導致全球貿易萎縮高達 3%，以及全球成長縮減高達 1%。

拉加德表示，「 政府需要避免一切形式的保護主義，歷史證明，限制進口會傷害每一個人，尤其是較貧窮的消費者。」

但拉加德也補充說，各國有責任通過審查自己的做法來改善貿易體系。川普基於智慧財產權遭竊的主張和其他不公平的貿易做法而針對中國，這點他沒有錯。中國竊用智慧財產權惡名昭彰，許多外國投資者和美國製造商也感嘆中國各種限制和歧視性的政策。

拉加德解釋，改善的關鍵點在於「必須更好的保護智慧財產權，且避免扭曲政策以圖利國營企業。」

針對全球成長，拉加德持續抱持樂觀看法，稱多數經濟體在正面的成長預期下，持續「強勁上升」。她強調，這是改革的好時機，因為日益嚴峻的挑戰就在眼前。

「因為不確定性已明顯增加，所有有新的迫切需求，自貿易緊張、金融和財務風險上升，乃至更多不明朗的地緣政治。」

IMF 本月 20 日至 22 日將召開 2018 年度的春季會議。