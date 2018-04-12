川普頻踩北京紅線中美貿易戰再升溫經長這樣說

中美貿易戰看似緩解，近日又有外媒報導，美中兩方對抗的結果，不管是在經濟上、政治上，都可能會讓台灣變成苦主。對此，經濟部長沈榮津今（12）日表示，目前 301 項目都已提出來，排除了半導體、代工等項目，經過評估後，產業界認為影響不如先前預想的那麼大，不過還是要密切注意。

原本中美貿易大戰看似緩解，但美國總統川普近日對北京的立場轉趨強硬，加上川普頻頻對台灣示好，根據外國媒體分析，中美雙邊關係的下一個引爆點可能是台灣。

根據《華盛頓郵報》的一篇報導指出，美中兩方對抗的結果，不管是在經濟上、政治上，都可能會讓台灣變成苦主，經濟上台灣出口以中國大陸為主，美國課徵關稅台商勢必受害，政治方面川普猛打台灣牌，多次跨越北京紅線，台灣恐怕會因此付出代價。

沈榮津今日出席立法院經濟委員會時，針對外媒的這篇報導，他表示，美國與中國大陸跟台灣的貿易都有相當大的比例，他們是從這個角度來看。

沈榮津說：「但是現在從 301 這個角度來說的話，項目都已經提出來了，裡面排除了半導體、代工、手機等。」經濟部在經過產業界等各方面去了解後，確實是不如先前評估的影響那麼大，不過，產業界認為還是要密切注意。

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