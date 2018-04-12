敘利亞戰雲密布日圓回升至106價位台幣早盤小升

由於西方可能對敘利亞動武的不確定性，避險情緒升溫，日圓兌美元回升至 106 價位，新台幣兌美元今（12）日早盤也呈現升值走勢，不過，由於台股開紅後翻黑，加上市場趨向觀望，新台幣在觸 29.185 元、升值 1.6 分後轉趨盤整，目前在 29.194 元震盪。

美國總統川普誓言要對敘利亞被控使用化武一事，對敘國發動攻擊，加上美國聯準會（Fed）公布的會議紀錄指貿易戰陰影為經濟成長帶來不利因素，美股走跌，道瓊工業指數下跌 218.55 點，以 24189.45 點作收；標準普爾指數跌 14.68 點，收在 2642.19 點；科技股那斯達克指數跌 25.27 點，收 7069.03 點。台股今日開盤上漲 10.1 點，加權股價指數以 10984.12 點開出，目前翻黑下跌 10 餘點。

國際匯市部分，在西方可能對敘利亞動武的不確定因素之下，避險情緒升溫，加上美國聯準會會議記錄顯示通脹將會回升，隨經濟加溫，升息步伐可能加快，韓元今日早盤在 1064 至 1066.9 韓元兌 1 美元震盪，日圓兌美元則回升至 106 價位，在 106.67 至 106.92 盤整，而人民幣兌美元中間價來到 6.2834 元，較前一交易日中間價升值 77 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，今日早盤以 29.19 元、升值 1.1 分開出後，進一步觸 29.185 元、升值 1.6 分，但台股開紅後繼無力，盤中翻黑，目前在平盤震盪，加上市場趨向觀望，新台幣升幅有限，目前在 29.194 元震盪整理。



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