距弱方保證只差一點 港匯低見7.8499水平 續創聯匯新低

港元拆款利率回軟，港美息差再度擴闊，市場套利，令港匯進一步逼近 7.85 弱方兌換保證水平，昨 (11) 日最低見 7.8499 兌 1 美元，只差 1 點子便觸及 7.85，並續創 2005 年優化聯匯制度以來新低。市場人士認為，即使港匯跌至弱方兌換保證價，香港資金流走規模亦有限，港元拆款利率仍會低企一段時間。

港匯昨持續偏軟，前段已曾跌至 7.8498，及至下午 5 時過後，更低報 7.8499，截至晚上 9 時許報 7.8498，微跌 2 點子。

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《星島日報》引述恒生銀行司庫周丹玲表示，港匯昨雖曾低見 7.8499，但只是叫價，未見成交，而實際承過的最低位為 7.8498。對於港匯進一步逼近 7.85 水平，主因港美息差擴闊，誘使市場套利所致。

她指出，由於預期美國將於 6 月再度升息，故港匯應會持續徘徊於 7.85 水平附近，惟即使港匯觸及弱方兌換保證價，亦屬預料之內，不足為奇，除非出現政治因素。她相信金管局有能力捍衛聯匯。

上商財資業務處研究部主管林俊泓預料，港匯在現水平隨時都有機會觸及 7.85，但相信觸及該水平不會引起市場恐慌，屆時資金流出港元的規模也不會顯著。若資金流走，估計至少要 6 個月時間才能消耗目前高達接近 1800 億港元的銀行體系結餘，而港元拆款利率亦不會急抽。

港元拆款利率持續回軟，根據財資市場公會的資料顯示，昨日 1 個月港元拆款利率報 0.806%，較上日降近 5 點子，連續 7 個交易日下跌；2 周拆款利率更降 8 點子，至 0.389%。

(圖：香港財資市場公會)

華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，港元拆款利率仍會低企一段時間，其中因為現時正面的經濟前景及全球流動性充沛的基調未變，香港或持續有資金流入，以至香港並無跟隨美國升息的逼切性。

另一方面，由於美元拆款利率仍有上升風險，港美息差擴闊情況料將持續，並繼續對港匯造成影響。她指出，若美元拆款利率加快上升，不排除港匯會跌至 7.85，惟導致資金大量外流壓力不大；並指即使港匯見 7.85，金管局進場買入港元，港元拆款利率可能依然不會大升，故港匯弱勢難以很快逆轉。