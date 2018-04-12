上交所：推動滬倫通規則和操作性安排落地

繼上日博鰲亞洲論壇中國央行宣布今年年內將推出滬倫通等一系列金融開放舉措之後，中國上海證券交易所周四發布新聞稿稱，目前各項準備工作正在加快進行，兩所正在推動規則和操作性安排的落地工作，下一步將有序適時開展與市場機構的溝通。

新聞稿顯示，「滬倫通」項目在去年年底取得階段性成果，中英兩國政府已同意進一步深入研究兩地符合條件的上市公司到對方市場掛牌上市，以實現兩地市場的互聯互通。

上交所稱，2015年以來，為落實習近平總書記訪英成果，上海證券交易所在有關部門的指導下，一直與倫敦證券交易所密切合作研究相關業務和技術問題。

與此同時，深交所也表示，下一步將密切關註深港通每日額度擴大後的市場運行情況，不斷強化交易監控和監管協作，加快落實看穿式交易監管安排，提升跨境監管效率，推動完善互聯互通機制，維護市場安全平穩運行，服務互利共贏的國際合作新格局。

繼中國國家主席習近平周二表態中國將大幅放寬包括金融業在內的市場準入後，央行周三火速宣布進一步擴大金融業對外開放的具體措施和時間表，並傳遞擴大金融開放的同時要加強金融監管和重視防範風險的清晰信號。央行並表示，滬倫通準備工作進展順利，爭取在2018年年內開通滬倫通。

中國證監會官方網站當日也發布通知稱，內地與香港證券監管部門同意擴大互聯互通每日額度，每日額度均較目前提高三倍，自2018年5月1日起生效。(路透上海)

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