摩根大通遭控刷卡買虛擬幣 收取超貴交易費用

《路透社》報導，華爾街投行摩根大通 JPMogan Case (JPM-US) 在曼哈頓美國聯邦法院遭到起訴，指控該公司在 1 月底停止讓客戶用信用卡購買加密貨幣，收取昂貴費用，並拒絕退款給客戶，將其視為現金預付款處理。

週二（10 日）提交的起訴提道，預付現金的利率及特別費用比刷卡金高出許多，並拒絕在客戶投訴時退還金額。摩根大通發言人 Mary Jane Rogers 拒絕發表評論，但表示由於涉及信用風險，該行於 2 月 3 日已停止處理信用卡購買加密貨幣的業務。但她表示，雖然客戶不能使用信用卡交易，但客戶仍可從帳戶裡的現金存款，購買加密貨幣。

據了解，多間英國和美國的銀行，如 Lloyds (LLOY-LN) 和花旗集團 (C-US) 在今年初，因加密貨幣價格大跌後，就禁止使用信用卡購買加密貨幣。比特幣的價值已從去年 12 月的近 2 萬美元水位下跌了一半以上。

《路透》報導，一位原告人，愛達荷州居民 Brady Tucker 於 1 月 27 日 至 2 月 2 日期間的 5 次加密貨幣購買交易中，被摩根大通收取了 143.30 美元費用和 20.61 美元的特別利息費用。

Tucker 認為數百甚至數千名其他消費者都相對受害。事後與摩根大通銀行的客服聯繫但該銀行拒絕將費用移除，導致法律訴訟。申訴提道，摩根大通「在交易事實發生後，將原告收取費用」，並要求 100 萬美元的賠償。