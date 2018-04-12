上周美國EIA油儲增加但成品油庫存下滑 油價波動走揚

據美國能源資訊署 EIA 官方統計，美國 4 月 6 日當周商用原油庫存增加 330.60 萬桶，遠超預期的降幅 125 萬桶和前值降幅 461.70 萬桶。美國石油期貨交割地庫欣地區的庫存增加 112.90 萬桶，小於前值的增加 366.60 萬桶。

當周的汽油庫存反增 45.80 萬桶，遠超預期的降幅 110 萬桶和前值降幅 111.60 萬桶。包括柴油和取暖用油的精鍊油庫存減少 104.40 萬桶，與預期持平，也小於前值的增加 53.70 萬桶。美國精鍊廠設備利用率增長了 0.50%，與預期持平，略遜於前值的增幅 0.70%。

EIA 數據顯示，美國 4 月 6 日當周的原油進口創 2017 年 8 月最後一周以來單周新高。中西部地區（PADD2）的原油進口創紀錄新高，東海岸的精鍊油庫存創 2015 年最後一周以來單周新低。

美油 WTI 期貨在 EIA 周報發布後一度漲幅收窄，但隨後迅速走高，最高觸及 66.81 美元 / 桶的 2014 年 12 月以來盤中新高。

國際布蘭特原油也繼續上漲，不斷接近 2014 年下旬以來的三年最高。最新消息顯示，英國首相梅表示，敘利亞使用化學武器的行為不能不招致其他方面的挑戰。

投資者繼續擔憂主要產油國敘利亞被軍事打擊的可能性將限制油產。

『新聞來源／華爾街見聞』