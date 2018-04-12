【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

美國總統川普周三向敘利亞警告，將針對其可能性的化武攻擊事件，將祭出飛彈制裁。同時也警告支持敘利亞的俄羅斯必須做好準備，「因為又棒、又新、又聰明的飛彈將打來了…」；，總之，中東地緣性政治緊張情緒升溫，美股因此拉回整理。

道瓊工業指數前波低點為 23344 點，若未來不再跌破這個低點，則美股將可順利在 5 月中旬以前，完成打底的動作。另外納斯達克指數已經連續兩天守在半年線之上，後續等待 5 月份，各扣抵走入低檔區，將有機會出現多方趨勢行情。

道瓊工業指數下跌 218 點、-0.90%，來到 24189 點

標普 500 指數下跌 14.7 點、-0.55%，來到 2642 點

納斯達克指數下跌 25.3 點、-0.35%，來到 7069 點

#台股盤前重點

台股昨天錯過月線扣抵值的發動點，代表指數將持續進入區間震盪整理，今天開盤受美股影響，最理想的情況是守在季線、甚至是月線之上。如果行情不好，則可能回落到季線和半年線之間震盪，暫以 10775 做為整理時間長短的判斷點

近期許多個股的線型都落入整理，先前的主流類股，多數都出現量縮拉回的現象，加入法人近期轉向低基期的族群，若手中個股兩個星期以上沒有表現、同時又處於高基期的個股，都得的多加留意！今天持續觀察風電與生技類股的走勢

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

