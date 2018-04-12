

◆盤勢分析

1. 川普總統在推特網站嘲弄俄羅斯，要其準備好，美國可能用飛彈攻擊敘利亞。根據 FactSet 研究機構估計，S&P 500 企業第一季獲利將上升 17.1%，創 2011 年第一季以來最大升幅。週三公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 3 月 20 至 21 日的會議記錄顯示，所有與會委員均認為，Fed 可能會增加升息次數。週三美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.90 至 0.04％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻量大於 20 日均量較有助於漲勢延續。

（2）均線：支撐為季線附近，壓力為 03/22 高點 11,120 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩月線並挑戰 03/22 前波高點，上攻成交量是否大於 20 日均量，半導體、被動元件、工業 4.0、車用、生技、高殖利率、金融等。

4. 中國人民銀行行長易綱 11 日公布 12 項金融開放措施，並明確定出時間表：包括取消外資持股限制等六項要在 6 月底前開放；開放信託、消費金融等外資准入等六項舉措要在今年底實施。這些金融開放措施對台灣金融業是大利多，過去遭到兩岸服貿協議卡關的措施，幾乎都放行，預期將掀起台灣金融業新一波西進風潮。已在大陸市場立足的台灣相關金控業者相對較有機會。

5.2454 聯發科執行長蔡力行認為，未來智慧手機市場將會更注重使用者體驗，加上內含半導體元件增加的趨勢不變，且人工智慧將成為手機的必備功能，仍舊看好智慧手機市場發展；觀察今年第一季中國大陸智慧手機市場，表現相對平淡。不過，自 3 月起就感受到客戶拉貨動能。人工智慧將是智慧手機下一個主打的附加功能。

6. 台灣第一顆國際大藥，終於要正式開賣。4147 中裕昨（11）日表示，旗下愛滋病新藥 TMB-355 最快 4 月底前開始銷售，最近銷售夥伴加拿大生技公司 Theratechnologies 將對中裕下單，中裕在美國已備妥數千瓶針劑貨量，將於 4 月開始貢獻營收。觀察中裕能否站回月線之上。

7. 研華（2395）海外布局再下一城，昨（11）日宣布，將與越南知名系統整合商夥伴 TECHPRO 合資成立研華越南分公司，藉此衝刺營運。研華短期壓力為年線附近。

8. 緯創（3231）今年首季營運表現再創歷年新高，為充實營運資金及進行海外購料所需，該公司上個月董事會決議擬進行現金增資發行 GDR 案，昨經金管會通過申報生效，緯創預期將於 6 月底前完成總額最高達 72.8 億元的增資。觀察緯創能否站回季線之上。

