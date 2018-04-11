國會應該提醒川普 誰才是貿易主管

根據 MarketWatch 分析報導，川普總統決心不計一切代價，也要縮減美國貿易赤字，甚至以國家安全為藉口，對鋼與鋁進口提高關稅。

George Mason 大學資深研究員葛瑞伍德 (Dan Griswold) 說：「國會應該醒醒了，應該及時收回貿易政策的權限。國會不應再把貿易政策讓給一位失控的總統。」

目前為止，面對川普的鋼與鋁關稅，及威脅對中國價值 1500 億美元商品提高關稅，國會却少有作為，甚至全無作為。一年前，猶他州共和黨籍參議員 Mike Lee 可能已預期到川普將來硬的，因而推動了 2017 年全球貿易責任法案， 規定所有行政部門的貿易行動，必須先獲得國會通過。

上個月，亞利桑那州共和黨參議員 Jeff Flake 推出一項法案，廢除川普的鋼與鋁關稅，但並未引起國會或媒體的注意。

川普違反了根據 1947 年關稅暨貿易總協定 (GATT) 所建立起的國際規則，國會却無意執行其憲法賦予的權力。GATT 協定的目的在於取消或降低關稅、配額與補貼，並非調高。

川普的環境保護局近來宣布，將放寬在美國銷售汽車與卡車的油耗標準。同時，川普却提高了海外製造汽車的環境標準。

「根據 GATT，他無權這樣做，」葛瑞伍德說。「他不能用法規做為變相的貿易障礙。」

川普相信貿易是一種零和遊戲。他相信貿易赤字代表其他國家佔了美國的便宜。他不了解因購買外國商品而送往國外的美元，可能因資本投資或購買資產，而再度回流美國。

川普不了解比較利益，亦即投入資源予生產方，獲得的相對利益可能較高，每件東西都自己生產，雖可獲得絕對利益，却可能較低。

他稱北美自由貿易協定 (NAFTA) 是災難，是美國簽署過的最糟糕貿易協定，却沒有解釋原因。民眾的共識却認為，NAFTA 有利美國經濟。

川普似乎認為，他可以使用談判技巧，迫使中國減少貿易障礙，讓中國不再堅持以共享智慧財產權，做為在中國做生意的成本。就在双方互相採取報復手段時，國會應掌握機會，收回管理商務的法定權限。

當然，要將貿易權限全數歸於立法機構，可能也不對。

「上次國會全權處理貿易政策，不理會行政部門，結果出現了 Smoot-Hawley 法案，」葛瑞伍德說。「這項大蕭條時代的法案，調高美國已然偏高的進口關稅，結果却引來了貿易夥伴的報復，進一步創傷了經濟。」