和康生兩大主力生醫、保養品雙箭頭續揚 法人估營收年增拚20%

生技廠和康生 (1783-TW) 總經理陳松青今 (11) 日表示，今年看來，兩大主力產品包括生醫跟保養品成長動能都不錯，包括膠原蛋白牙材、骨材、關節注射劑及皮下填補劑，在中、美、歐都持續有斬獲，保養品代工也不錯，希望能延續去年的成長表現。法人預估，和康生今年營收有機會拚出 20% 以上的成長表現。

和康生今受邀參加證交所業績說明會，陳松青表示，公司去年營收 4.27 億元，年增率 27%，毛利率 38%，雖然較 2016 年下滑 2 個百分點，不過營業利益 2104 萬元，優於 2016 年的營業損失 1131 萬元，稅前盈餘 1699 萬元，也優於 2016 年的稅前虧損 1195 萬元，稅後純益 1578 萬元，也優於 2016 年的稅後純損 1124 萬元，每股稅後純益 0.23 元，轉虧為盈，也終結連 3 年虧損。

展望今年的產品發展，陳松青表示，其中生醫類的關節注射劑產品，在台灣增加醫院銷售，至於國外部分，五劑型產品在土耳其及波蘭等市場持續成長，一劑型、三劑型、五劑型可望在第 2 季或下半年陸續取得台灣、歐洲及俄羅斯等國家認證。

皮膚填補劑也成功進入中國北京協和醫院、上海九院與民營最大醫美連鎖醫院美萊集團及藝星集團。另外膠原蛋白牙材也在美國、中國、韓國市場持續拓展，包括中國已經完成 14 個省級代理布建。與美國 NuVasive 開發的新一代骨誘導骨型骨骼填補骨材 AttraX Scaffold 已經上市，預計 5 月首單將出貨。

保養品部分，則是將鎖定代客研製業務，因應訂單需求，台南廠已規劃廠房更新，並擴大倉儲空間，將視訂單狀況逐漸增加擴產計畫。