宏達電股東會紀念品出爐 今年加碼送VR體驗抵用券

宏達電 (2498-TW) 今 (11) 日首度公布今年股東會紀念品品項，股東將可領到 1 個黑色後背包、及 1 張 VIVELAND 虛擬實境樂園個人體驗抵用券 200 元，對照去年折疊式手提背包，今年加碼送 VR 扺用券；市場推算去年過戶股東 12 萬人，今年應也有相當股東人數可領取。

宏達電表示，凡是在停止過戶起始日 (4 月 28 日) 前仍持有 HTC 股票、符合領取紀念品資格的股東，除可領取黑色後背包之外，還加碼送三創 VIVELAND 個人體驗抵用券，限折抵單項單次體驗商品消費，抵用券有效期限至明年 4 月 30 日止。

宏達電每年的股東會紀念品都引來注意，歷年來曾送給股東的紀念品包括類似 SUPERDRY 的風衣、摺疊 2 用手提包、保溫瓶等，在紀念品上相當的熱門，甚至在拍賣網站上也可以看到，去年的折疊式手提背包也相當受到股東歡迎。

宏達電去年在停止過戶日後辦理過戶的股東人數約 12 萬人，市場推估，今年股東人數應該也差不多，將可領到熱門的股東會紀念品，股東會預計 6 月 26 日召開。

宏達電今年加大在虛擬實境 (VR) 的布局，Vive 在包括遊戲、醫療、藝術等各領域都有斬獲，升級版的 Vive Pro 也正式出貨，另外，還搭上史蒂芬史匹柏最新科幻冒險電影《一級玩家》(Ready Player One) 熱潮，今年力拚擴大市占及挹注營運；因此，今年股東會紀念品也順勢加碼三創 VIVELAND 個人體驗抵用券。