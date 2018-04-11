〈房產〉世邦魏理仕：建商獵地積極 首季土地交易量衝上321億元

外資商仲世邦魏理仕統計指出，受惠於公有大面積土地的釋出，加上建商積極獵地規劃新商品，支撐今年第 1 季土地交易市場成交量衝破 321 億元，創近 5 年來首季最高水準。但今年第 1 季商用不動產交易金額 107 億元，年增 3.9%。

世邦魏理仕指出，此一狀況顯示投資人對商用不動產市場前景仍有疑慮，且買賣雙方對價格認知差距未有明顯改善，削弱投資需求。商辦租賃市場則受惠企業強勁的整合搬遷及辦公室升級需求，新落成大樓預租情況踴躍，有望帶動未來台北市 A 辦租金成長。

世邦魏理仕台灣研究部副董事李嘉玶表示，在當前的金融環境下，企業較容易取得條件較佳的貸款，預測自用需求將是未來數季支撐商用不動產市場買盤的主力。但是，目前市場上許多賣方對於商用不動產價格態度趨於強硬，而投資人又不願追價購買，短期內買賣雙方價格期待差距仍大，可能影響未來數季商用不動產成交量，預料今年整體不動產投資市場將由土地買賣一枝獨秀。

世邦魏理仕統計，第 1 季由於台北市中心大型連續空置面積稀少，不少跨國企業在新商辦大樓興建同時，便把握良機承租新大樓內大坪數單位，其中以專業服務業及科技業租賃動能最為強勁。今年內台北市 3 棟新完工大樓包括預租表現強勁，世邦魏理仕認為接下來包括新完工大樓及現有頂級商辦的房東可能進一步針對新承租戶調高開價，市中心商辦競價效應將逐漸浮現。

世邦魏理仕預期，未來幾個季度企業增聘意願維持高檔，有利商辦市場持續去化，此外，觀察台北租賃活動仍集中於信義基隆區，顯示企業租戶普遍重視門牌效益以提升品牌形象及吸引優秀人才，預估今年陸續完工的新商辦大樓可望帶動未來數季的租賃需求，推升 A 辦平均租金成長 0.5%。