11檔上櫃生技股亮燈漲停 生技成交值比重破20%

上櫃生技族群聚落效應發酵，加上資金避險，今 (9) 日目前共有 11 檔上櫃生技股亮燈漲停，也拉高成交值超過 50 億元，占上櫃市場成交值比重達 21.1%。

其中，包括合富 - KY(4745-TW)、永昕 (4726-TW)、濟生 (4111-TW)、商之器 (8409-TW)、環瑞醫 (4198-TW)、合一 (4743-TW)、慧智 (6615-TW)、生華科 (6492-TW)、益得 (6461-TW) 及易威 (1799-TW) 等個股均亮燈漲停。上市生醫股也有和康生 (1783-TW) 漲停。

慧智今年 1 月 22 日才以每股 72 元掛牌上櫃，儘管掛牌行情不差，但是受到大盤因美股回檔拖累，一度險些跌破掛牌價。由於今年生技月以精準醫療為主要展覽方向，慧智基日前更宣布與全球市佔 75% 的檢測設備龍頭 illumina 等國際頂尖大廠策略合作，市場看好慧智可望持續深耕布局，利多吸引買盤搶進，股價也從 88 元一路拉升到 117 元。

益得在 3 月 28 日才掛牌上櫃，今日持續上演蜜月行情，法人指出，益得主要生產呼吸道製劑，在近期空汙話題再起，甚至汙染源還由原本大家熟知的 PM 2.5 提升到超細懸浮微粒 PM 1.0，也將影響人體呼吸，因此激勵買盤湧入。