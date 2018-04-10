三大法人買超25.6億元 外資續砍鴻海連11賣 反手買進大立光

台股今 (10) 日 10927.18 點作收，順利站回季線，三大法人部分，外資及陸資買超 17.48 億元，外資自營商買超 0.82 億元，投信賣超 1.01 億元，自營商自行買超 5.41 億元，自營商避險買超 3.76 億元，合計三大法人買超 25.64 億元。不過外資續砍鴻海已連 11 天賣超，也大撿大立光便宜。

期貨部分，三大法人則是僅投信偏多，外資減碼多單 209 口，淨部位多單又跌破 5 萬口大關，來到 49951 口；投信回補空單 1460 口，淨部位空單來到 30225 口；自營商加碼空單 1282 口，淨部位空單來到 7775 口，合計三大法人加碼多單 31 口，淨部位多單為 11951 口。

外資今日買超主要集中金融股，買超前 10 名當中，就有台企銀、玉山金、開發金、富邦金、台新金、永豐金等金融股，另外包括華南金、合庫金、元大金、國泰金、新光金、第一金等也獲買超，僅中信金及國票金遭外資賣超。

傳產股也見外資加碼，包括華新、遠百、長榮航、中鋼、潤泰新、南亞、遠東新、台泥、台化等，外資買超張數也在 3000 張以上。

倒是電子權值股，外資還是不賞臉，鴻海繼續遭外資賣超 1.6 萬張，同時也是連續 11 天賣超，就連昨日好不容易才獲外資加碼的台積電，今日外資又轉為賣超，股王大立光則是見到外資近 2 個月單日買超新高，買超 369 張，是否代表 3000 元是底部，值得觀察，

ETF 部分，外資連續 4 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資更是 2 天賣超，而且賣超張數都超過 1.6 萬張。

外資集中市場買超第 1 名為臺企銀，買超張數 16677 張，第 2 名玉山金，買超 16007 張，第 3 名華新，買超 10752 張，第 4 名開發金，買超 10363 張，第 5 名富邦金，買超 10126 張。6 到 10 名依序為，台新金，買超 7848 張；永豐金，買超 7830 張；遠百，買超 6861 張；友達，買超 6050 張；華南金，買超 5820 張。

外資集中市場賣超第 1 名是元大台灣 50 反 1，賣超 16640 張，第 2 名鴻海，賣超張數 16071 張，第 3 名群創，賣超張數 10871 張，第 4 名元太，賣超 9321 張，第 5 名晶電，賣超 5435 張，第 6 名中信金，賣超 5112 張，7 到 10 名依序為，仁寶，賣超 5014 張；英業達，賣超 4898 張；彩晶，賣超 4867 張；大成鋼，賣超 4631 張。

法人表示，外資今日雖然轉為買超，不過買超標的集中金融股，顯示外資對電子權值股在美股仍不穩之際，看法仍保守，反觀金融股因為有機會受惠升息，因此較獲外資青睞，整體來看，近期外資操作策略仍以換股視之，至於指數短線應先以能否有效守穩 5 日線及 10 日線為觀察指標，再來以站穩月線及季線的中期均線為目標。