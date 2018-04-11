今年是上市櫃下市元年？金管會擬研究比照香港防禦機制

立委郭正亮今 (11) 日直指，今 (2018) 年可能是國內上市櫃公司的「下市元年」，對此，金管會主委顧立雄說，「(券商)問問 (如何下市) 跟真的去做之間，還有非常遙遠的距離」。郭正亮提議比照香港的防禦機制，由法院扮演公益角色，裁決 10% 以上無利害關係人股東可以有反對權的機制，顧立雄表示將研議。

國民黨立委曾銘宗日前爆料表示，大陸磁吸效應正在發酵中，他接觸了國內前五大證券承銷商，每家承銷商都有 3-5 家上市櫃公司最近在詢問要如何在台股下市然後再到大陸股市掛牌，想下市的公司不只 KY 股，還有國內集團股，希望金管會正視此問題好好研究。

就連 KPMG 安侯建業大陸發展中心主持會計師陳宗哲都透露，確實有人在詢問在台股下市、赴陸上市的可行性。

上市櫃公司下市潮持續引發立委關心，郭正亮今天表示，寶成旗下的香港上市公司寶勝國際申請私有化，即是下市的動作，雖然股東會同意，卻因為有 10% 的無利害關係人反對，在法院闖關失敗，但台灣上市櫃公司只要股東會 2/3 出席、1/2 同意，即可下市，可說是完全無防禦機制，他擔憂今年可能成為台灣上市櫃公司「下市元年」。

對此，顧立雄表示，依照現行法令規定，提案下市的董事必須負起收購的連帶責任，且要股東會重度決議。

但郭正亮則指出，這些規定根本不具阻力，若已有 3 分之 2 股東同意，一定會成功，而且還有其他手法，如故意公司治理不佳、大股東持股不足等，都可以達成下市條件。

郭正亮表示，要提案修正相關規定，比照香港的相關機制，要求 4 分之 3 股東出席，且 10% 的無利害關係股東還可以向法院提出反對，來防堵上市公司下市潮。顧立雄回應，香港增加法院機制，金管會可以來思考、研議。