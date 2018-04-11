雄獅強打主題旅遊 攜手乾杯推日本高端行程

旅行社業者雄獅 (2731-TW) 為做出旅遊業差異化，並吸引高端旅客提升客單價，今 (11) 日宣布與餐飲集團乾杯 (1269-TW) 攜手規劃出日本深度品酒之旅，觀察雄獅 3 月營收創單月次高，雄獅表示，隨著推廣主題精緻遊程有成再加上第 2 季逐漸進入旅遊旺季，後市展望樂觀。

坊間各家旅行社的行程玲瑯滿目，而國人前往日本自助旅遊的風氣也相當盛行，因此，即便日本旅遊商機大，競爭卻也相當激烈，為了持續做出日本行程差異，雄獅此次主打深入了解日本餐酒文化、獨家邀請擁有日本唎酒師資格的「乾杯 Sake 學苑」負責人高木大成同行，前往的是並不對外開放參觀的京都最古老酒造「増田德兵衞商店」見學參訪，。

同時，雄獅藉由乾杯的經營專長，規劃出米其林會席料理饗宴、以及熟成和牛等餐食，雄獅表示，期藉由高規格的主題旅遊，搶下更多中高階客群。

事實上，雄獅的主題旅遊和分眾市場操作相當成功，觀察其 3 月合併營收達 26.4 億元，年增近 40% 並創單月次高，而第 1 季合併營收 67.4 億元，年增 21.4% 也創同期新高。

雄獅說明，正持續整合目的地元件，並採行分眾市場策略，舅爺區隔定價推出差異化商品，再加上包銷郵輪、搶攻千人獎勵旅遊團，維持穩健的成長動能。