【安聯投信】併購動能優 惟不確定性影響NBI走勢

◆ 安聯生技觀測指數維持於 6 分

中美貿易戰憂慮升溫，加上個別生技藥廠實驗新藥成效不彰，衝擊生技相關股票表現，生技指數被壓抑在短中長期均線下。根據彭博資訊統計至 4 月 9 日，NBI 生技指數單日上漲 1.78%，今年以來則下跌 3.56%，近一年漲幅為 6.83%。安聯 4 月《生技觀測指數》為 6 分，展望後市，安聯投信看好併購動能與本益比，對基本面保持正向看法；技術面上，指數在短中長期均線之下，但短線有反彈支撐；資金面則持中性看法。

安聯《生技觀測指數》自 2013 年 8 月推出，從三大面向、五大指標等短、中、長期角度觀測生技產業，總分最高 10 分，每月發布觀測結果並以晴雨表反應投資前景。4 月生技觀測指數為 6 分，基本面保持於正向評級，技術面為負向，資金面則持中性看法。

安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，今年 NBI 中小型獲利走強，大型股獲利目前溫和，預期將於 2019 年至 2020 年，因新藥上市數量較多獲利將有提升。然而，生技 / 醫療保健基金今年以來資金流向本就不穩定，加上近期中美貿易戰憂慮升溫、個別生技藥廠實驗新藥成效不彰等因素，衝擊相關股票。生技指數被壓抑在短中長期均線下，但不排除跌深將有低接買盤。

許志偉表示，4 月 6 日生技藥廠 Incyte 宣佈，癌症免疫試驗療法「epacadostat」跟默克的癌症免疫療法搭配，對黑色素瘤病患的療效不如預期，實驗因此停擺，股價當日應聲重挫，相關免疫療法公司股價亦受到衝擊。

但就企業獲利與併購動能來看，許志偉仍對整體生技產業後市持正向看法。他表示，原因在於，產業併購消息不斷，大型製藥公司持續尋找新產品線的機會與營收，併購意願強，且生技類股進一步修正後，評價明顯低估，更具投資價值。

許志偉表示，今年以來併購動能加快，已經有 6 起併購案，平均金額為 45 億美元，高於去年的併購平均金額 37 億美元，單日溢價增幅更是去年的 2.5 倍。他表示，根據研調機構報告，大型生技製藥公司仍有 2000 億美元的銀彈可做投資，而醫療產業收購庫藏股意願比美國其他產業低，因此預期，稅改加上海外稅務假期實施後，可望帶來更多併購動能。

整體而言，許志偉表示，生技基本面並未改變，政策支持新藥、併購動能樂觀，讓目前在長期平均之下的本益比更具投資價值，且這波修正後降至更具吸引力水準。他指出，S&P 500 生技指數 (大型生技股) 預估本益比約 12.8 倍，在長期均值 (15.8 倍) 之下，接近負 1 倍標準差(12.2 倍)，評價明顯低估。而就指數來看，NBI 短期跌破 3350 點後出現反彈，顯示基本面未改但股價跌深，長期可望挑戰前波高點。

展望後市，許志偉表示，近期藥價議題雜音多，儘管目前政府仍維持藥價獨立，但美國今年 11 月將舉行期中選舉，藥價議題仍可能被提出。他預期，壓抑藥價將以學名藥廠影響為主，FDA 政策以擴大競爭為主，支持新藥研發態度應不改變。就評價面來看，美國生技股首次評價低於美歐製藥股，但預估未來美國生技營收年增率高於全球製藥兩倍，顯示生技產業短期評價被低估。建議投資人可持續定期定額或逢回分批投資，參與生技產業長線機會。

◆ 生技產業晴雨表定義

本基金經金管會核准或同意生效，唯不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具 (含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券(境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。