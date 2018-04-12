中國CDR新政啟動 H股可望更受惠

日前中國國務院公佈創新經濟企業及 CDR(中國存託憑證) 的新股發行政策，為新經濟獨角獸及海外中國優良企業回歸 A 股開綠燈。其中海外上市的中國科技龍頭，回中國發行 CDR 將為中國 A 股與 H 股帶來驚人的改變，投資布局上，鑑於海內外同產業股票間的估值差距，海外股票的境外中國基金將更具投資吸引力。

鉅亨基金交易平台指出，存託憑證是讓一公司能在掛牌國家以外的市場進行交易，而這次中國將開放的中國存託憑證 (CDR)，將讓已經在香港或美國上市的中國企業，可以將部份股票拿回中國交易的工具。根據中國國務院的文件，已經在境外上市的大型紅籌企業中，屬於互聯網、大數據、雲端、人工智能、軟體和集成電路、高端設備製造及生物醫藥等戰略新興產業，且市值高於 2,000 億人民幣的公司，可以選擇回中國發行 CDR。

鉅亨基金交易平台進一步指出，目前中國共有 334 家企業於海外上市，而符合以上資格依照市值排名，分別為阿里巴巴、中國移動、百度、京東、網易及中國電信，此六者市值總和高達 5.4 兆人民幣，小規模回流就將對 A 股帶來巨大影響。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，上述六家公司除了各自是所屬產業龍頭外，共通特質就是估值更便宜。從本益比的角度來看，通訊類股的中國移動及中國電信本益比都只有 10 倍左右，遠低於中國國內平均的 81.3 倍；資訊類股中的百度及網易也很相似，兩者本益比也都遠低於中國國內平均的 50.1 倍。

值得留意的是，儘管阿里巴巴的本益比高於平均，但看到能衡量公司價值的企業價值 / 稅前息前盈餘阿里巴巴為 41.8 倍，低於中國國內平均的 53.5 倍。整體來看，若此六家公司發行 CDR，將造成比價效應，原先國內產業龍頭估值有機會降低，而發行 CDR 公司的估值則可望升高，進而推升股價。

朱挺豪認為，目前海內外同產業股票間的估值差距，CDR 新政上路將使得部份海外龍頭股票估值升高、境內 A 股估值降低，海外上市的中國龍頭股票更能享受到此新政策的好處，建議投資人以投資於以 H 股為主的海外股票的境外中國基金，為佈局中國的首選。