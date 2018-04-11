【野村投信】俄股短期保守，中長線買點逐步浮現

俄羅斯股市受到美國於 6 日針對俄羅斯所推出的新一波制裁措施影響，於 9 日出現重挫走勢，RTS 指數出現重挫 11.4%，盧布兌美元則貶破 60。野村投信表示，俄股重挫主要是因市場擔憂地緣政治風險，以及美國對俄羅斯企業制裁造成更廣泛的負面影響；短線由於不確定因素多，且全球市場波動仍大，俄股短期內偏保守看待，不過，就基本面與評價面而言，中長線投資已具備不錯的吸引力，建議投資人可分批布局。

野村大俄羅斯基金經理人紀晶心表示，美國首次針對俄國業務跨及全球的上市企業進行制裁，，以俄鋁為例，就財務面而言，無法與美國銀行業往來可能導致美元債務部位出現違約，就股價而言可能因跨境投資人無法買入股票導致股價大幅波動。而未在名單內的眾多上市企業與領袖們，未來皆可能在另一波制裁被納入。

此外，此次制裁將引發連鎖效應，敘利亞空襲、前情報人員毒殺等政治事件導致俄羅斯與歐美關係再次惡化，讓過去一度期待川普與普丁握手言和的投資人期待落空，歐盟是否會比照增加對俄制裁需留意。又俄羅斯總理梅已要求政府立即起草反制計畫，並支持被制裁的企業 (例如俄鋁員工人數達 5 萬多人，俄羅斯政府將不會坐視俄鋁出現營運危機)，美方亦可能新增更多制裁。

紀晶心指出，依過去經驗，反制措施容易導致雙方關係更加緊張，並降低國際投資人對於俄羅斯風險性資產的興趣；由於俄羅斯為今年表現領先的市場，過去兩年盧布升幅亦強勁，且在新興市場基金部位中，經理人對於俄羅斯多為增持部位，利空紛擾將使得潛在賣壓沉重。

不過，雖然短線看法趨於保守，就中長線展望而言，油價與能源股將主導俄羅斯經濟與股市發展。以目前制裁內容而言，對俄羅斯實體經濟影響有限，原物料出口佔俄羅斯 GDP 比重 13%，其中鋁礦出口僅佔 GDP 比重 0.3%，俄鋁與相關企業暫停出口對於俄羅斯經濟影響微小。此外，經過數年制裁，俄羅斯 FDI(外國直接投資) 已逐漸復甦，外匯存底扣除舉債需求佔 GDP 比例達 20%，在新興市場中排名前三，這來自於油價危機後政府啟動的進口替代政策與基建擴張，成功扭轉衰退。今年 1 月起信評機構亦陸續將其主權評等展望由穩定上調至正面，雖然信評可能因制裁而調降，但歐美對俄制裁已非首見，由內需復甦帶動的經濟與財政穩定才是關鍵。

紀晶心指出，目前 RTS 指數本益比為 7.1 倍，五年平均值為 6.7 倍，目前本益比已是 2017 年 6 月油價觸底以來的新低，評價面相對具吸引力。至於基本面，俄羅斯 OECD 領先指標持續在復甦的軌道上，根據 Bloomberg，共識預估，今年俄羅斯經濟成長可望達 1.85%，僅較稍早的 1.9% 微幅下修。因此，俄股目前已具備中長線投資價值，但短線市場波動較大，且國際雜音仍多，建議分批低檔介入，未來仍須持續觀察是否會有第二波或更多的制裁措施。

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