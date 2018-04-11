【豐銀投顧】貿易戰利空出盡 量能即將湧現

◆盤勢分析

昨天筆者從「避險三寶」的角度來看中美貿易戰不會發生，因此筆者認為將利空出盡。但這只是從金融商品的角度來看。如果從事實上來看，又是如何呢？首先看中美雙方的貿易額可看出，中國一年賺美國約 5000 億美元，而美國只從中國手中賺 1300 億美元，因此 3700 億美元的貿易「逆差」就是這麼來的。是故，美國手中的籌碼有 5000 億，而中國只有 1300 億，所以當川普第一次提出 500 億關稅提高時，中國還可以馬上跟進，但是當美國第二次再提 1000 億關稅提高時，中國卻相對保守了。因為手中的籌碼已經不多了，如何能打下去？

既然在「量」上面無法與美國拼，那麼中國的腦筋就動到「質」上面，中國果然針對「大豆」課高關稅。在美國，種大豆的都是所謂的「搖擺州」，也有一些是共和黨川普的支持州。大豆不能賣到中國，對這些州雖然有傷害。但大豆全球生產國剛好是巴西、美國，中國從這二國進口的大豆，剛好佔中國總進口量各 40% 左右，而巴西略高於美國。恰好美國是北半球第一大大豆生產國，而巴西是南半球第一大。北半球與南半球氣候相反，因此冬天美國收成大豆; 夏天巴西收成。中國就靠這二個國家維持一整年的大豆需求量。但中國若不買美國大豆，巴西的生產量未必能全數吃下美國的供給量給中國。況且如果巴西把全部的大豆賣給中國，那其他原本跟巴西買大豆的國家，很可能因此轉向跟美國購買，一來一往之間，對美國根本沒差。既然如此，怎麼能打的到美國？

如果中國的出手打不到美國的要害，而美國出手卻能讓中國貿易逆差縮小，還可能減少工作機會，那麼中國還會持續打下去嗎？川普要的不過是中國「少賺一點」，或是讓利給美國「多賺一點」。這是可以坐下來好好談的，兩大國應該都有智慧來解決這個事情，因此筆者認為這個利空應不會發生，台股乃至全球股市短線上仍然看好，且就成交量來看，也將慢慢被引導而出，有量就會有價，短線上一、二週之內應該還有行情可期待，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師