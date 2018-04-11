【大昌投顧】盤前分析－美國科技股持續偏弱走勢，影響電子股表現



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低走高，早盤買盤就拉抬向上，回至平盤，午盤擴大漲幅，雖盤中仍有震盪，但終場以上漲 33.65 點作收，力守紅盤。短線上月線雖上揚，但尚未回至支撐之上，能否快速站回，才對盤勢較有利，籌碼面外資由賣轉買，是否延續買盤，持續關注。

2. 櫃買指數由紅翻黑，修正幅度擴大，失守月線支撐，需快速站回較佳，且昨日價跌量增，有背離疑慮，中小型個股進入整理階段，漲跌分歧，操作難度甚高。

3. 金融指數拉升重返月線支撐，目前為撐盤要角，持續留意。電子指數走勢明顯壓抑，由於美國科技股持續偏弱走勢，影響電子股表現，因此美國科技股何時止穩向上，也成帶動電子股的關鍵，強勢族群像是被動元件、光學元件、記憶體等。傳產類股則由造紙、水泥等表現較佳。

4. 主計總處於 4/10 指出，近期貿易戰對國際農工原料行情影響不大，我進口物價漲幅平穩，3 月消費者物價（CPI）漲幅 1.57％，首季 1.54％，國內物價仍屬溫和平穩。

5. 台股上市櫃公司 3 月營收於 4/10 全數出爐，根據統計，上市櫃公司 3 月營收 2.79 兆元，年增 4.9%、月增 27.7%，第 1 季總營收則達 7.92 兆元，年增 6.9%。

