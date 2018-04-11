敘化武攻擊 美俄衝突一觸即發 宛如古巴導彈危機2.0

敍利亞上周六 (7 日) 發生化學武器屠殺平民事件。美國總統川普周一 (9 日) 揚言會在未來 48 小時內 (即最遲香港時間 11 日) 作出「重大決定」，以「有力的」回應這次襲擊，似已準備向敍利亞動武。美軍一艘驅逐艦開赴地中海，據報已抵達敍利亞附近海域。

川普昨 (10) 日突然取消南美之行，留在國內處理敍利亞問題。俄羅斯則警告，一旦美國採取軍事行動，將招至嚴重後果。美俄衝突一觸即發，美媒形容目前形勢有如古巴導彈危機。

綜合香港明報、星島日報導，川普周一近中午時分聲言，會在未來 24 至 48 小時內，就敍利亞發生的這次襲擊作出「重大決定」。《華盛頓郵報》稱，川普可能會像一年前那樣，以具象徵意義的空襲報復敍軍使用化武屠殺平民，或者發動更廣泛和更危險的攻擊。但美國不太可能作出涉及地面部隊的軍事行動。

美國周一 (9 日) 向聯合國安理會提出決議草案，建議設立委員會調查事件，找出黑手。安理會周二 (10 日) 否決了這項決議。美國駐聯合國大使海莉 (Nikki Haley) 周一表明，若安理會未能履行職責、保護敘利亞人民，美國也會作出回應。

俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞 (Vassily Nebenzia) 則警告，美國對敘利亞的軍事行動會導致嚴重後果。

杜馬鎮上周六遭化武攻擊，造成約 70 人死亡。 (圖：AFP)

俄羅斯周二突然另外提出安理會動議，支持禁止化學武器組織 (OPCW) 派員往被指發生「化武」襲擊的杜馬促獨立調查。法新社引述外交官指出，俄敘要求 OPCW 赴杜馬調查，可能是緩兵之計，阻止西方軍事行動。俄羅斯在事發後稱杜馬沒有化武痕跡，但周二改口促 OPCW 到場調查。OPCW 只會調查有沒有化武，不會指證誰是黑手，美國因此希望委任獨立調查小組找出責任誰屬。

《華爾街日報》昨引述美國官員表示，美國目前在東地中海已有一艘「庫克號」驅逐艦，可執行空襲敘利亞的任務，而另一艘「波特號」亦可數天內抵達。美國去年 4 月為懲罰敘利亞「化武」襲擊，向敘利亞軍事基地發射 59 枚戰斧巡航導彈，便是由「波特號」執行。

路透社引述匿名官員稱，已準備好數個軍事行動選項，考慮多國聯合行動。官員亦稱空襲目標都會是涉及敘利亞化武計劃的設施，並會避免有關毒氣擴散到平民生活的地區。分析指出，美國的攻擊目標將會是過去被指涉及發動化武攻擊的敘國設施，例如杜邁爾 (Dumayr) 空軍基地。敘利亞北部的侯邁米姆 (Humaymim) 機場亦可能是美方即將空襲的目標。

專家預計法國甚至英國和中東盟友或會參與美國的軍事行動。法國總統馬克宏早在今年 2 月便警告，敘國一旦使用化武，法國就會攻擊敘利亞，這次「化武」襲擊後，馬克宏亦跟川普保持聯絡。

英國首相梅伊 (Theresa May) 則說，若證實這次襲擊是由敍總統巴塞爾策劃，支持他的國家都要負上責任。

分析擔心，美國這次空襲敘利亞或會觸發美俄衝突。去年 4 月 7 日美國亦向霍姆斯省謝拉特空軍基地發射多枚導彈，以「懲罰」敘國涉用沙林毒氣攻擊漢謝洪鎮；美國為免造成俄軍死傷，曾於事前向俄方通報空襲計劃。不過該基地在空襲後很快便恢復運作，未有影響敘軍在國內的行動。分析指俄羅斯及伊朗對巴塞爾的支持是巴塞爾在內戰佔上風的主因。

敘利亞內戰已持續了 7 年。 (圖：AFP)

俄羅斯最近跟西方關係惡劣。《金融時報》引述一名俄國退休軍官稱，美國上月底因俄國雙面諜在英國被毒害一案，驅逐 60 名俄羅斯外交人員，嚴重破壞雙方關係；上周五 (6 日) 美國再制裁 7 名寡頭和 14 間企業，令俄方判斷美國全面對抗。

俄羅斯軍方總參謀長格拉西莫夫 (Valery Gerasimov) 上月已警告，若美國攻擊敘利亞政府軍控制的地區，俄羅斯將會反擊。俄羅斯政府資助的智庫「俄羅斯國際事務理事會」(RIAC) 主管科爾圖諾夫 (Andrei Kortunov) 警告，一旦美國大規模軍事行動造成俄方人員死亡，俄國可擊沉美國航母。

曾在歐巴馬政府任職特別顧問的敘利亞問題專家霍夫 (Frederic Hof) 擔憂，美國空襲只會加劇危機，因有限度的空襲不會改變持續 7 年的敘國內戰局面。

美國雜誌《國家利益》防務事務編輯馬宗達 (Dave Majumdar) 表示，世界可能正面對自 1962 年古巴導彈危機以來最危險的大國角力。

敍政府軍被指上周六 (7 日) 在大馬士革市郊東古塔地區的杜馬鎮，以毒氣襲擊平民，造成約 70 人死亡。美英認為，襲擊模式與巴塞爾政府過往發動的化武襲擊類似。美國國務院指出，受害者疑中窒息性毒劑或神經毒劑。