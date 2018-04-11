新台幣升值+原料成本 明泰Q1轉虧 Q2將回復獲利軌道

網通廠明泰 (3380-TW) 今年第 1 季因為受到新台幣升值、原物料成本上漲，以及前 2 月工作天數較少影響，單季稅後純損 0.6 億元，每股稅後純損 0.14 元。第 2 季起因為逐漸進入旺季，預料營運將回到獲利軌道。

明泰自結第 1 季合併營收 39.88 億元，較去年同期下滑 16.2%，稅前虧損 0.39 億元，稅後純損 0.6 億元，每股稅後純損 0.14 元。但是明泰 3 月狀況已回穩，單月合併營收 16.83 億元，月增率 70%，稅前盈餘 0.69 億元，稅後純益 0.59 億元，每股稅後純益 0.13 元。

明泰表示，第 1 季狀況主要是在 1、2 月，因為新台幣仍處於緩步升值的趨勢，較去年底約有 2-3% 的升幅，另外原物料成本也持續上漲，加上又有農曆春節工作天數較少，但折舊攤提等費用仍需認列，因此造成營運較不理想的狀況。

展望今年，明泰表示，由於目前客戶訂單能見度只有 1 季，又有零組件漲價問題，上半年會比較辛苦一點，不過，目前也有很多生意機會在努力中，應該有機會在上半年明朗，與佳世達 (2352-TW) 的合作效益也可望在下半年顯現，下半年營運將較上半年好，全年營運也將比去年好。