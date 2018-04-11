統一超淡季業績衝高 兩動能加持Q2可望更好

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)3 月和第 1 季合併營收成績相當亮眼，在相對淡季仍交出單月、單季雙創新高的紀錄，主要原因來自海外投資菲律賓 7-ELEVEN 持續展店，加上鮮食本業成長力道強勁，推升營收成長，展望後市，隨著菲律賓展店腳步持續加快、傳統鮮食銷售旺季報到，第 2 季營運表現樂觀。

統一超淡季營收罕見創高，3 月衝上 201.76 億元，月增 4.98%、年增 13.23%，第 1 季合併營收達 589.47 億元，年增 11.2% 也創單季新高，主要是轉投資事業體菲律賓 7-ELEVEN 持續進入新區域展店，店數已達 2329 店，相較去年同期店數增加多達 298 店，推升業績成長近 20%。

統一超持股菲律賓 7-ELEVEN 約 52%，去年挹注獲利達 4.07 億元，法人樂觀看待，隨著菲律賓不斷展店，對統一超營運貢獻度可期。

統一超 7-ELEVEN 本業持續穩定成長，其中，具高毛利特性的 CITY CAFE 開賣「黑糖珍珠撞奶」後，上市一周即熱銷超過 50 萬杯，即使比較基期高，銷售年增幅仍近 10%。

展望第 2 季，超商業正強打母親節、端午節等預購活動，加上夏季冰飲品銷售旺季報到，業者看好可創造出另一波成長動能。

其中，作為第 2 季最重要的鮮食銷售主角茶飲，不僅全家 (5903-TW) 攜手唐寧茶搶進市場，統一超也表示 CITY CAFE 現萃茶推出全新冰飲，並加碼全新單一產區的精品咖啡銷售，藉由創造更多元的夏季飲品新選擇鞏固消費族群。