〈明泰法說會〉郭董喊8K+5G 李中旺：8K+10G較貼切

對於鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘所說的 8K+5G，其中 8K 是面板解析度，至於 5G 則是行動通訊世代，網通廠明泰 (3380-TW) 董事長李中旺則有新的詮釋，因為 5G 用的光通訊模組是 10G、無線傳輸的規格也是 10G 等級的 802.11ac，因此應該說是 8K+10G 較貼切。

明泰今 (22) 日舉行法說會，李中旺宣布，對於 5G 網路電信解決方案公司未來將主打「微電信」套件與服務，包括雲接入網 (Cloud-RAN)、小型基地台及路由器等，以提供企業客戶完整的自行組網方案。

李中旺表示，繼日前引進佳世達 (2352-TW) 策略聯盟後，未來也將與各行各業合作，共同開發物聯網市場以搶攻 5G 商機。

李中旺分析，未來 5G 行動通信第一個應用是固定無線接入 (Fixed Wireless Access) ，它沒有使用 5G「Mobility」行動性這個特色，而是透過 5G 路由器在用戶端接收戶外 5G 基地台訊號，也就是用 5G 無線信號取代傳統昂貴的光纖，完成最後一哩 (Last Mile) 的建置。

明泰近年也投資雲接入網 (Cloud-RAN) 的關鍵技術領域，李中旺表示，因為只要掌握雲接入網，就掌握 5G 應用與服務，雲接入網內的邊緣運算 (Edge Computing ) 可以快速進行各種應用，並涵蓋大數據分析與人工智慧運算，可為各行各業量身打造企業組網，這是一個龐大的產業組網商機，也是明泰的目標。

在車用雷達部分，李中旺指出，今年研發第 5 年，去年開始出貨 24GHz 產品，77GHz 產品未來會取代 24GHz 產品，不過目前還是以 24GHz 為主，至於，77GH 產品預計今年第 2 季推出，接受客戶驗證。