〈明泰法說會〉去年EPS 1.26元 上半年有2變數 最擔心MLCC缺料

網通廠明泰 (3380-TW) 今 (22) 日舉行法說會，受新台幣升值及零組件漲價影響，全年營收 190.57 億元，年減率 12.7%，每股稅後純益 1.26 元，也略低於 2016 年的 1.4 元。展望今年，明泰表示，上半年因為有零組件漲價及客戶的產品週期關係，會比較辛苦一點，但全年還是會比去年好。

其中，被動元件是目前最缺貨的零組件，可說是萬物具備，只缺 MLCC，因此明泰也啟動策略備料，在客戶下單前，先預估一定的被動元件使用量來準備庫存。

明泰去年全年度合併營收為 190.57 億元，年減率 12.7%，不過透過成本控管及產品組合優化，毛利率反較 2016 年提升 0.6 個百分點，來到 15.2%；營業利益為 6.12 億元，營業利益率也較 2016 年同期提升 0.2 個百分點，來到 3.2%；稅前盈餘為 6.96 億元，年減率 13.4%，稅後純益為 5.49 億元，每股稅後純益為 1.26 元。

明泰 2017 年全年度各產品線的營收比重，區域 / 都會網路產品 (LAN/MAN) 佔 61%，無線寬頻網路產品 (Wireless Broadband) 佔 28%，數位多媒體產品 (Digital Multimedia) 佔 11%。

明泰去年第 4 季營收為 43.62 億元，季減率約 9.8%；毛利率 12.7%，低於第 3 季的 15.8%，營業利益為 0.4 億元，季減率 77.4%，稅前盈餘 0.74 億元，季減率 64.3%，稅後純益 0.7 億元，季減率 56%，每股稅後純益 0.16 元，低於去年第 3 季的 0.37 元。

明泰董事長李中旺表示，由於目前客戶訂單能見度只有 1 季，不過，目前也有很多生意機會在努力中，應該有機會在上半年明朗，與佳世達 (2352-TW) 的合作效益也可望在下半年顯現，下半年營運將較上半年好，全年營運也將比去年好。